Esce il 14 maggio il primo disco di Tancredi, tra i semifinalisti di Amici 20. S’intitola Iride e contiene sette brani di cui tre sono gli inediti presentati, con successo, durante il talent show di Canale 5. Ecco audio e testo di una delle tracce, Bella.

Audio di Bella di Tancredi

Testo di Bella di Tancredi (fonte Angolo Testi

Bella

Ti ho visto sabato sera, sono venuto anche oggi

Non stavo nella pelle

Chiedo cosa ci fai sola con fare disinvolto

Ma c’ho il cuore che perde

Sto iniziando a credere alle coincidenze

Ti aspettavo un tot come le mie vacanze

Mischio il tuo profumo con le sigarette, yah-eh

Vedo tutti sorridenti

Sanno che è con te che parlo

Fanno quelli indifferenti, eh

Poi mi danno del bastardo, eh

Sarà una serata insolita

Io la pensavo più alcolica

Perché ‘sta città è caotica

E devo far casino anch’io

E che strano, mi sono infilato in un guaio

Da una vita ancora che sbaglio e non cambio

Vivo la mia vita come un déjà-vu

Se te ne vai adesso, non tornare più

Non mi interessa degli altri

Sto tra gioia e crisi di panico

Sto contando i miei sogni infranti

Mentre guardo stelle che cadono

Bella

Ti ho visto sabato sera, sono venuto anche oggi

Non stavo nella pelle

Chiedo cosa ci fai sola con fare disinvolto

Ma c’ho il cuore che perde

Sto iniziando a credere alle coincidenze

Ti aspettavo un tot come le mie vacanze

Mischio il tuo profumo con le sigarette, yah-eh

Voglio facce vere, no emoticon

Cambiare anche solo di un atomo

Che mi sembra tutto monotono

E non riesco proprio a stare comodo

Potessi tornare indietro

Magari adesso sarebbe un po’ diverso

‘Sta vita non è mai come la volevo

Ma per un momento sembra tutto bello (Alright)

Feeling good, mi sento come se

Non ci sia niente che possa mai perdere

Sorrido tra me e me, non so manco il perché

Forse è l’aria che c’è oppure sarà per te

Non mi interessa degli altri

Sto tra gioia e crisi di panico

Sto contando i miei sogni infranti

Mentre guardo stelle che cadono

Bella

Ti ho visto sabato sera, sono venuto anche oggi

Non stavo nella pelle

Chiedo cosa ci fai sola con fare disinvolto

Ma c’ho il cuore che perde

Sto iniziando a credere alle coincidenze

Ti aspettavo un tot come le mie vacanze

Mischio il tuo profumo con le sigarette, yah-eh

Bella

Bella, bella, bella, bella

Bella, bella, bella, bella

Bella, bella, bella, bella

Bella, bella, bella, bella