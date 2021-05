Esce il 14 maggio il primo disco di Tancredi, tra i semifinalisti di Amici 20. S’intitola Iride e contiene sette brani di cui tre sono gli inediti presentati, con successo, durante il talent show di Canale 5. Ecco audio e testo di una delle tracce, Alba.

Audio di Alba di Tancredi

Testo di Alba di Tancredi (fonte Angolo Testi

Ci sono giorni in cui niente mi va mai bene

Ci sono cose che non metti a posto con due bende

Quello che voglio non è mai quello che mi conviene

Rimango sveglio anche quando il sole non splende

Buonanotte

Io che sono solo ancora ad aspettare l’alba

Buonanotte

Vado a letto quando tutto il mondo si alza

Voglio scappare

Che presa male

Già ho dormito poco e in più c’è l’ora legale

Dieci passate

Mi devo alzare

Oppure anche oggi non farò niente di spеciale

Prendo un caffè

Mi tiro un po’ su

Che su sto parquеt

Non sto proprio comodo

Oggi non era una gran giornata

Sembrava tutta sotto una scala

C’è stato di tutto e non la calma

Sono ancora sveglio e c’è già l’alba

Non mi basterà una ninna nanna

Per colmare quello che mi manca

Se mi chiami sono ancora in piedi

Ad aspettare che tutto torni a posto

Preso male come il lunedì ah

Anche se oggi non è lunedì eh

Come va? Beh dai così così ah

Stanotte ho guardato dieci film eh

La testa è piena di pensieri e mi sta un po’ stretta

Aprire gli occhi adesso ammetto un po’ mi spaventa

C’è ancora la tv accesa qualcuno la spenga

Il meteo dice che oggi è bello ma a me non sembra

Il pavimento è troppo freddo e ha preso la mia forma

Se non mi alzo adesso credo che potrò affondare

Da domani ricomincio e non faccio più tardi

Con questa sono trecento di promesse infrante

Prendo un caffè

Mi tiro un po’ su

Che su sto parquet

Non sto proprio comodo

Oggi non era una gran giornata

Sembrava tutta sotto una scala

C’è stato di tutto e non la calma

Sono ancora sveglio e c’è già l’alba

Non mi basterà una ninna nanna

Per colmare quello che mi manca

Se mi chiami sono ancora in piedi

Ad aspettare che tutto torni a posto