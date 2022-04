Don Matteo: il cast parla dell’addio di Terence Hill

Come tutti sanno ormai Terence Hill ha detto addio al suo celebre personaggio Don Matteo. La scorsa settimana è infatti andata in onda la puntata in cui il celebre parroco esce di scena, tra l’altro con una modalità inaspettata, come vi avevamo raccontato.

Guarda la nostra intervista al cast della serie

Ma il cast della serie come ha vissuto l’addio dell’attore?

Come forse molti sanno Terence Hill è amatissimo, non solo dal pubblico ma anche dai suoi colleghi che non hanno mai mancato di ricordare quanto sia bello poter lavorare con Terence: noto per creare sempre un ambiente familiare e accogliente per tutti. Soprattutto per ultimi arrivati.

In occasione dell’uscita di Don Matteo 13 abbiamo avuto l’occasione di incontrare alcuni membri del cast della serie, che ci hanno parlato proprio dell’addio di Terence Hill. Tra loro anche Raoul Bova il quale prenderà il posto di Don Matteo alla parrocchia dopo la sparizione di quest’ultimo con il ruolo di un nuovo parroco, Don Massimo: un uomo giovane e dal passato burrascoso.

“Questa serie è come un figlio da portare avanti”, ha detto Raoul Bova, il quale non ha mancato di ricordare quanto sia grande l’eredità di Terence. “Quando fai le cose con amore, con professionalità e con serietà riesci a creare intorno a te un ambiente diverso”, ha detto l’attore in riferimento a Terence Hill e alla sua proverbiale gentilezza sul set.

Per 20 anni Don Matteo ha fatto compagnia alle famiglie con il giusto mix tra giallo e commedia e quest’anno, per la prima volta, il suo pubblico dovrà iniziare a fare i conti con un passaggio di testimone. Come tutti sanno quello di Terence Hill è un addio, ma visti i recenti sviluppi della trama è molto probabile che lo rivedremo. Se non altro alla fine di questa stagione.