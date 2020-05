Lele Pons: ecco chi è la youtuber (biografia, info e curiosità)

I più grandi la ricorderanno per essere stata una delle stelle di Vine, uno dei primissimi social con video brevi (la mamma di TikTok). Stiamo parlando di Lele Pons la giovanissima influencer che è stata per anni tra le celebrità di Vine (la numero 1 tra le donne), per poi approdare su Instagram e Youtube.

Per chi non la conoscesse noi di Gingergeneration.it vogliamo portarvi nel suo mondo e spiegarvi perché, proprio di recente, il suo nome impazza sulla bocca di tutti.

Ecco chi è Lele Pons

Nata a Caracas il 25 giugno 1996 il suo vero nome è Eleonora Pons Maronese ed è di origini venezuelane, naturalizzata statunitense. La giovanissima influencer ha anche origini italiane da parte di madre (proveniente dal Veneto). Si è trasferita a Miami quando aveva solo 5 anni ed è rimasta lì fino al diploma prima di spostarsi definitivamente a Los Angeles.

La sua carriera è iniziata proprio con i video su Vine ed è stata una delle primissime a diventare famosa grazie alla piattaforma. Video divertenti e pieni di humor sono diventati il suo cavallo di battaglia e quella verve simpatica l’ha portata sempre con sé anche quando si è “trasferita” su Youtube dove ha oltre 12 milioni di iscritti, facendosi successivamente strada anche su TikTok.

La sua vera passione è il canto anche se per una ragazza nata sul web farsi strada nel mondo della musica è sempre molto difficile. Il suo singolo più famoso, Celoso, è stato apprezzato dai suoi fan anche se la sua carriera musicale attualmente stenta a decollare. Ha preso parte a diversi video musicali, come Havana di Camila Cabello, e ha recitato nel film Netflix Spazio che ci unisce.

Nel mese di maggio 2020 ha lanciato su Youtube la sua docuserie The Secret Life Of Lele Pons. Una serie che racconta sì la sua vita ma con dei retroscena che non vi aspettereste. Nel documentario parla, infatti, delle sua patologie e problemi mentali. La youtuber soffre, infatti, di Disturbo Ossessivo Compulsivo, così come della Sindrome di Tourette e altre patologie di cui parla apertamente. Fino ad ora sono andati in onda due episodi quello sull’OCD e il secondo che parla del padre, che si è dichiarato gay.