Streaming Luca Pixar: su Ginger Generation trovate tutto quello che c’è da sapere sul nuovo film!

Sta per arrivare in streaming (purtroppo l’uscita nelle sale è completamente saltata causa Covid) il nuovo film Luca! Come vi abbiamo raccontato qui su Ginger Generation, e come sicuramente saprete, questo film è interamente ambientato in Italia.

La storia di Luca è davvero molto affascinante. Il film racconta la splendida estate passata da due ragazzi fra le vie di Monterosso, uno dei paesini più belli delle Cinque Terre.

Ma la loro storia non è quella di tanti altri bambini. I due amici sono infatti in realtà due creature marine e dovranno nascondere la loro identità agli abitanti del paesino.

Luca di Pixar: ecco tutti i doppiatori italiani

Per il cast vocale del film, Disney non avrebbe potuto fare scelte migliori!

Luca Argentero sarà Lorenzo Paguro, Giacomo Gianniotti sarà Giacomo, Marina Massironi interpreterà la Signora Marsigliese e Saverio Raimondo Ercole Visconti. Questi due ultimi sono presenti anche nella versione originale del film.

Ma non è finita qui. Nel cast vocale di Luca troveremo anche Fabio Fazio (Don Eugenio, prete di Portorosso), Orietta Berti e Luciana Littizzetto (Concetta e Pinuccia Aragosta).

Infine Alberto Vannini, Luca Tesei e Sara Ciocca interpretano i protagonisti Luca, Alberto e Giulia.

Tra i camei presenti nel film quello di Alberto, il migliore amico d’infanzia del regista Enrico Casarosa (pescatore – nella versione originale del film, questo personaggio è doppiato da Enrico Casarosa), e degli influencer Luciano Spinelli e Nick Pescetto (contadini di mare).

Qui sotto potete recuperare il trailer del film. Colonna sonora d’eccezione: Il gatto e la volpe, una delle canzoni più celebri della carriera di Edoardo Bennato!