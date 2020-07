Luca: il nuovo film Pixar sarà ambientato in Italia

Si intitola Luca e sarà il primo film Disney Pixar a essere ambientato in Italia. La storia di un’estate indimenticabile in cui il protagonista vivrà tante avventure sullo sfondo della Riviera di casa nostra. L’uscita del film è prevista per l’estate del prossimo anno.

Luca è diretto dal candidato all’Oscar Enrico Casarosa (La Luna) e prodotto da Andrea Warren (Lava, Cars 3).

Nel frattempo la Pixar ha rilasciato il logo e la prima immagine del film:

La trama del film

Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: lui in realtà è un mostro marino di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.

Le parole del regista Enrico Casarosa

Questa è una storia profondamente personale, non solo perché è ambientata nella Riviera italiana dove sono cresciuto, ma perché al centro di questo film c’è la celebrazione dell’amicizia. Le amicizie infantili spesso stabiliscono la rotta di chi vogliamo diventare e sono proprio quei legami ad essere al centro della nostra storia in Luca. Così, oltre alla bellezza e al fascino del mare italiano, il nostro film racconterà un’avventura estiva indimenticabile che cambierà radicalmente Luca.

Dopo il Messico di Coco e New York di Soul, che dovremmo vedere a fine anno, la Pixar ha scelto le nostre spiagge per ambientare la sua prossima storia. Noi ci sentiamo un po’ orgogliosi e non vediamo l’ora di scoprire qualcosa in più su questo bel progetto.