Luca: il regista e i doppiatori in Liguria per presentare il film

In attesa di vedere Luca su Disney+ il regista, Enrico Casarosa, e alcuni dei doppiatori italiani hanno presentato il film in Liguria, terra in cui è ambientato il lungometraggio d’animazione. Insieme a loro anche la produttrice Andrea Warren.

Tra i talent che sono intervenuti Marina Massironi (Signora Marsigliese) e Saverio Raimondo (Ercole Visconti), anche tra i doppiatori della versione originale; Orietta Berti (Concetta Aragosta); Alberto Vannini, Luca Tesei e Sara Ciocca, che interpretano i protagonisti Luca, Alberto e Giulia; Alberto Surace (pescatore), il migliore amico d’infanzia del regista Enrico Casarosa, e l’influencer Luciano Spinelli (contadino di mare). Anche Luca Argentero (Lorenzo Paguro) si è collegato in streaming per un saluto.

Insieme a tutti loro anche un ospite speciale, Alberto: l’amico d’infanzia del regista che ha ispirato l’Alberto del film.

Al termine della conferenza stampa, Trenitalia ha invitato alla stazione Brignole il regista Enrico Casarosa e la produttrice Andrea Warren al taglio del nastro per inaugurare il “treno Rock in viaggio con Luca” insieme all’assessore regionale al Turismo e ai Trasporti Giovanni Berrino.

L’evento ha visto anche la partecipazione di MediCinema Onlus.

Queste le parole di Daniel Frigo, Country Manager The Walt Disney Company Italia:

Per la prima volta Pixar ambienta un film interamente nel nostro Paese e proprio in virtù di questa vicinanza e del rapporto che da tempo Disney Italia ha con MediCinema Italia Onlus, abbiamo deciso sostenere l’associazione supportando questo evento charity. Siamo davvero orgogliosi di poter continuare a costruire Momenti che Contano con MediCinema e siamo certi che questa iniziativa regalerà un’esperienza unica ai presenti e dei momenti ancora più magici ai bambini e le famiglie che beneficeranno delle attività di MediCinema.

Luca sarà disponibile in streaming in esclusiva su Disney+ dal 18 giugno per tutti gli abbonati.

La trama del film

Ambientato in una splendida città di mare della Riviera italiana, l’originale film d’animazione Disney e Pixar Luca è la storia di un giovane ragazzo che vive un’esperienza di crescita personale durante un’indimenticabile estate contornata da gelati, pasta e infinite corse in scooter. Luca condivide queste avventure con il suo nuovo migliore amico, Alberto, ma tutto il divertimento è minacciato da un segreto profondo: sono mostri marini di un altro mondo situato appena sotto la superficie dell’acqua.