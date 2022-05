Bang Bang Baby: svelata la data d’uscita degli ultimi episodi

Dopo l’iniziale slittamento è stata finalmente svelata la data di uscita definitiva degli ultimi 5 episodi di Bang Bang Baby, la prima serie italiana prodotta da Amazon Prime Video.

La data da segnare sul calendario è il 31 maggio, giorno in cui potremo scoprire che cosa accadrà ad Alice a seguito della catena di eventi iniziata con il suo ingresso nelle dinamiche malavitose della famiglia paterna.

LEGGI ANCHE: Bang Bang Baby: la recensione della serie di Prime Video

Guarda la nostra intervista ad Arianna Becheroni, Adriano Giannini e Lucia Mascino

La trama della serie

Bang Bang Baby crime drama ambientato nel 1986 e racconta la storia di Alice, adolescente di 16 anni che vive in una cittadina del Nord Italia. La sua vita di teenager cambia all’improvviso quando scopre che il padre che credeva morto in realtà è ancora vivo. È l’inizio di una discesa agli inferi, per Alice, che per amore del padre si tuffa nel pericoloso mondo della malavita, facendosi sedurre dal fascino del crimine. Quando cercherà di tirarsene fuori, forse sarà troppo tardi…

Bang Bang Baby, con Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico, è un crime drama ambientato nel 1986 e racconta la storia di Alice, adolescente di 16 anni che vive in una cittadina del Nord Italia. La sua vita di teenager cambia all’improvviso quando scopre che il padre che credeva morto in realtà è ancora vivo. È l’inizio di una discesa agli inferi, per Alice, che per amore del padre si tuffa nel pericoloso mondo della malavita, facendosi sedurre dal fascino del crimine. Quando cercherà di tirarsene fuori, forse sarà troppo tardi…

Creata da Andrea Di Stefano, diretta da Michele Alhaique (ep. 1-2-3-4-7-8), Margherita Ferri (ep. 5-6), Giuseppe Bonito (ep. 9-10), con la supervisione artistica di Michele Alhaique, scritta da Andrea Di Stefano, Valentina Gaddi e Sebastiano Melloni, Bang Bang Baby è prodotta da Lorenzo Mieli per The Apartment e Wildside, entrambe società del gruppo Fremantle.