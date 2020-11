Sono passati due anni da quando Vanessa Hudgens si è fatta in due nel film natalizio di Netflix Nei panni di una principessa. Quest’anno ritorna, facendosi addirittura in tre per il sequel del film, Nei panni di una principessa: Ci risiamo!

Ambientato rigorosamente durante il periodo natalizio, il sequel riporta sullo schermo i personaggi già interpretati dalla ex attrice di High School Musical (Margaret Delacourt/Duchessa di Montenaro e Stacy De Novo) aggiungendone anche un altro: la guastafeste Fiona, cugina di Margaret che ambisce ovviamente alla corona. Insieme a lei anche Sam Palladio il quale torna a vestire i regali panni del Principe Edward, ora marito di Stacy.

Nei panni di una principessa: Ci risiamo! è disponibile su Netflix dal 19 novembre.

La nostra recensione

Se non vedete l’ora che arrivi il Natale e siete fan delle rom-com, allora non perdetevi Nei panni di una principessa: Ci risiamo! Tra situazioni tipiche della commedia degli equivoci, gag e buoni sentimenti, il film è perfetto per passare una serata in compagnia di una cioccolata calda…

Certo, un film del genere è più divertente se guardato con le amiche – cosa di cui durante queste feste dovremo fare a meno, ma ciò non toglie che non possiate commentare il film in diretta su Skype o WhatsApp, magari tra una risata e l’altra.

Dopotutto lo spirito del Natale è anche questo e Vanessa ce lo ricorda molto bene. Anzi, pare che l’attrice stia già pensando al terzo capitolo… vi terremo aggiornati!

La trama ufficiale del film

La duchessa Margaret eredita inaspettatamente il trono di Montenaro e va in crisi con Kevin. Tocca alla sua sosia Stacy risolvere la situazione prima che un’altra sosia, la festaiola Fiona, rovini i loro piani.