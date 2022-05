Radio Italia Live il Concerto: la scaletta e l’ordine d’uscita

Radio Italia ha comunicato quali saranno gli ospiti in scaletta per l’evento Radio Italia Live il Concerto che si terrà questa sera, 21 maggio, nella piazza Duomo di Milano.

L’ evento musicale, negli ultimi due anni, si era fermato a causa del Covid ed è ora pronto a tornare dal vivo. La serata sarà condotta da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

L’inizio del concerto è previsto per le 20:15 e sarà trasmesso in diretta su Sky Uno. Quest’anno l’evento celebra anche i 40 anni di Radio Italia.

Il concerto in Piazza Duomo è gratuito ( i posti sono però limitati e non prenotabili) e sarà possibile guardarlo anche da casa.

In radio sarà sulle frequenze di Radio Italia. In tv sarà visibile su Sky Uno, in streaming su NOW, in chiaro su TV8 e sul canale di Radio Italia Tv. Il concerto sarà oltre disponibile on demand sulla piattaforma Sky e su NOW.