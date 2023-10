Only Murders in the Building 4: la serie è stata rinnovata per una nuova stagione

Disney+ ha appena annunciato che Only Murders in the Building, la popolare serie originale comedy mystery prodotta da 20th Television, è stata rinnovata per una quarta stagione. nell’attesa dell’inizio delle riprese vi invitiamo a vedere il finale della terza stagione, da oggi disponibile solo su Disney+. Ecco tutto quello che sappiamo su Only Murders in the Building 4.

Only Murders in the Building 4 è ufficiale!

Only Murders in the Building is returning for Season 4! The trio's journey is far from over. #OMITB pic.twitter.com/Xv2BxdCWfR — Hulu (@hulu) October 3, 2023

La notizia del rinnovo di Only Murders in the Building 4 arriva dopo il successo della terza stagione, che vede tra i protagonisti Meryl Streep, plurivincitrice dei premi Oscar® ed Emmy®, e il candidato ai Golden Globe Paul Rudd. A loro si aggiungono le star Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez.

La serie è sempre stata accolta con favore dalla critica e ha ottenuto numerose nomination e vittorie ai premi, tra cui le nomination agli Emmy della seconda stagione per Outstanding Comedy Series, Outstanding Lead Actor in a Comedy Series e molti altri. Tutte e tre le stagioni di Only Murders in the Building sono Certified Fresh su Rotten Tomatoes.

La terza stagione di Only Murders in the Building

Only Murders in the Building nasce dai co-creatori e scrittori Steve Martin e John Hoffman (Grace and Frankie, Looking). Martin e Hoffman sono i produttori esecutivi insieme a Martin Short, Selena Gomez, il creatore di This Is Us Dan Fogelman e Jess Rosenthal. La terza stagione vede Charles, Oliver e Mabel (interpretati da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) indagare su un omicidio dietro le quinte di uno spettacolo di Broadway. Ben Glenroy (Paul Rudd) è una star di film d’azione di Hollywood il cui debutto a Broadway viene interrotto da una morte prematura. Aiutato dalla co-protagonista Loretta Durkin (Meryl Streep), il trio si imbarca nel caso più difficile che abbia mai affrontato, mentre il regista Oliver tenta disperatamente di rimettere insieme il suo spettacolo. Su il sipario!