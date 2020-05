Star Wars Day 2020: tutte le offerte dei prodotti su Amazon

Auguri a tutti gli appassionati di Star Wars! Oggi è lo Star Wars Day, anche conosciuto come il May The 4TH! Nella giornata in cui ricordiamo la storica frase “Che la forza sia con te”, entrata di prepotenza nell’immaginario colletivo, sul web sono spuntate tantissime offerte legate al merchandise che non vi potete perdere!

Qualcosa riguardo al merchandise di Star Wars per lo Star Wars Day già ve lo avevamo anticipato qui su Ginger Generation. Al di là dei canali Disney, in ogni caso, anche su Amazon trovate un sacco di prodotti perfetti per tutti i nerd appassionati della serie!

Vi ricordiamo che tutta la saga di Star Wars è disponibile su Disney Plus. La piattaforma vi concede una prova gratuita di una settimana, per poi chiedervi di confermare l’abbonamento, sia esso mensibile o annuale.

In occasione dello Star Wars Day sulla piattaforma sono arrivati tantissimi contenuti esclusivi. Fra gli altri anche L’Ascesa di Skywalker, il più recente capitolo della nuoa trilogia diretto da J.J. Abrahams. Ma non è finita qui! Proprio oggi è arivato su Disney Plus anche il documentario che racconta il backstage di The Mandalorian!

Ecco tutto quello che vi offre di nuovo Amazon per lo Star Wars Day 2020!

Il peluche ufficiale di Baby Yoda: clicca qui per acquistarlo!









Il casco elettronico di Dart Vader: clicca qui per acquistarlo





Il set di Figure di L’Impero colpisce ancora: clicca qui per acquistarlo!





Esclusiva Amazon! Ecco lAction Figure Droide Imperial Probe deluxe Black Series di Hasbro: clicca qui per acquistarlo!





I libri di Star Wars: ecco i nuovi volumi disponibili su Amazon per lo Star Wars Day 2020!

Qui sotto trovate i link per ordinare online i due nuovi libri dedicati alla saga e disponibili su Amazon!

Star Wars: piccole storie per Grandi eroi: clicca qui per acquistarlo!





Clicca qui per acquistare Le Più Belle Storie di Star Wars!