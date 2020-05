Scuola a casa su Rai Scuola: l’orario delle lezioni per le superiori

Lunedì 4 maggio, arriva La scuola in Tivù per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, in onda su Rai Scuola (canale 146), RaiPlay e disponibile in HD sul canale 133 TivuSat, e propone queste lezioni. Ecco gli orari della messa in onda Rai per la scuola a casa:

08.30 – Inglese: Food culture, la cultura del cibo, tenuta dalla professoressa Graziella Turatti dell’IPSAA “Mario e Teodosio Bellini” di Trecente (Ro) (replica alle 18.00)

09.30 – Scienze: Le solanacee tra scienza e alimentazione, con il professor Giuseppe Paschetto dell’Istituto “Garbaccio” di Valdilana (Bl) (replica alle 14.30)

10.30 – Scienze Umane: Identità e alterità. Ripensare il soggetto, con il professor Luigi Mantuano dell’Istituto “Pacifici e De Magistris” di Sezze (Lt) (replica alle 15.30)

Per [email protected] Maturità:

19.30 – Filosofia: La teoria del plusvalore in Marx. La scuola di Francoforte, Marcuse. Superuomo ed eterno ritorno. Con i filosofi Maurizio Ferraris e Felice Cimatti (replica alle 23.30)

Gli orari delle lezioni sono consultabili al link Rai Scuola, mentre le lezioni divise per unità didattica sono su Rai Cultura.

Non solo lezioni ma anche consigli sulla scuola a casa

[email protected] Magazine è invece il programma televisivo di Rai Cultura dedicato a chi abita il mondo della scuola a casa. Con Davide Coero Borga e i suoi ospiti scopriamo come si possa fare scuola a casa, come studenti, insegnanti e famiglie possano mettere a frutto e vivere nel modo più costruttivo questi difficili giorni. Un magazine ricco di suggerimenti e spiegazioni degli esperti, di esperienze e migliori pratiche nel campo dell’insegnamento a distanza, di risorse e contenuti on-line e off-line, e di consigli sull’orientamento per gli studenti in uscita.

In onda dal 24 aprile 2020 alle ore 21.30 su Rai Scuola il lunedì’, il mercoledì’ e il venerdì e dal 30 aprile alle 01:10 su Rai3.