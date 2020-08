View this post on Instagram

[📢] ATEEZ(에이티즈) – 'THANXX' Official MV 10,000,000 Views ⠀ 'THANXX' 뮤직비디오의 유튜브 조회수 1000만회 달성!👏 에이티니 여러분의 꾸준한 사랑과 관심 감사합니다😍 ⠀ #THANXX #ATEEZ #에이티즈 – [📢] ATEEZ(에이티즈) – 'THANXX' Official MV 10,000,000 Views ⠀ 'THANXX' MV hits 10,000,000 views!👏 We really appreciate ATINYs' continuous love and support😍 ⠀ #THANXX #ATEEZ #에이티즈