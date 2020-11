Sofia Viscardi: la clip in esclusiva della seconda puntata di Basement Cafè

Più di 200 mila views in totale per la prima puntata condotta da Sofia Viscardi, online dalle 14 di ieri sul canale YouTube Basement Cafè by Lavazza e Facebook.

Tante le interazioni sui social, più di centinaia i commenti, in aumento in queste ore. La discussione procede dunque incessante dagli account tra zoomer e millennials.

La puntata di ieri, per la prima volta tutta al femminile, si è sovrapposta con coincidenza alla cronaca attuale. Tra i temi trattati si è discusso di revenge porn, condivisione non consensuale di materiale personale e pratiche educative in fatto di sessualità.

Le ospiti nel salotto di Sofia erano la nota influencer Camihawke, digital content creator italiana all’anagrafe Camilla Boniardi. E Silvia Semenzin, ricercatrice di sociologia digitale ed esperta in diseguaglianze e tecnologia (nonché promotrice di #intimitàviolata, la campagna che ha portato alla legge contro il revenge porn). Le due ospiti si sono interrogate sui limiti e le potenzialità dei nuovi media in fatto di espressione sessuale e sul futuro delle relazioni online.

La terza stagione, in linea con le precedenti, si è aperta con alcuni dei massimi esponenti della scena rap italiana. Le coppie Massimo Pericolo e Tedua, Emis Killa e Lazza hanno dialogato con il padrone di casa Antonio Dikele Distefano, anche autore del programma.

In arrivo la seconda puntata del programma con Sofia Viscardi

La terza stagione di BasementCafè proseguirà quindi con la guida di Sofia Viscardi. La prossima coppia è Achille Lauro e Francesca Barra, ai quali è stato chiesto quali significati assumano oggi i concetti di notiziabilità e moralità.

Dopo la puntata di ieri su educazione digitale e sessualità violata, giovedì 26 novembre Sofia affronterà pregiudizi e stereotipi di genere e di morale.

Guarda qui la clip in esclusiva di questa secondo secondo appuntamento: