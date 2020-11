Charli D’Amelio: Anticipazioni in esclusiva dal libro Semplicemente Charli

Charli D’amelio è ormai l’influencer dei record. La reginetta di TikTok, come vi abbiamo raccontato QUI, ha recentemente abbattuto il muro dei 100 milioni di follower, diventando così la creator più seguita di sempre sulla piattaforma. La ballerina ha deciso di raccontare l’incredibile viaggio che l’ha portata a raggiungere questo traguardo nel libro Semplicemente Charli – Sogna in grande ma resta chi sei, edito da Mondadori e in uscita il 1 Dicembre.

Nell’estate del 2019 la sedicenne Charli D’Amelio, appassionata di danza, ha iniziato a pubblicare su TikTok i primi video, brevi coreografie che in pochissimo tempo diventano virali, imitati da migliaia di persone. Da allora non si è più fermata! Il libro racconta i suoi sogni di bambina, la sua famiglia, i traguardi raggiunti e le difficoltà affrontate, gli ideali in cui crede – come l’amicizia, la lotta al razzismo e al bullismo – senza dimenticare la cosa più importante di tutte: seguire il proprio cuore ed essere sempre se stessi.

Anticipazioni in esclusiva per GingerGeneration.it del libro di Charli D’Amelio:

Mondadori ha concesso a noi di GingerGeneration.it in esclusiva ed in anteprima alcuni estratti del libro Semplicemente Charli; nel primo estratto Charli D’Amelio parla del suo debutto sul palcoscenico a soli tre anni, ma le cose non sono andate esattamente come si aspettava:

“Sono salita su un palco per la prima volta a tre anni, ma durante quella “performance” non mi sono praticamente mossa, perché gli occhiali da sole mi si sono incastrati nel costume da pupazzo di neve!”

Nel secondo estratto in anteprima del libro, invece, la tiktoker svela ai suoi fan uno dei segreti più importanti degli influencer, ovvero come modifica le sue foto prima di postarle sui social. Come potete leggere qui sotto, Charli nel libro svela esattamente i trucchi per ottenere delle foto sempre perfette come le sue:

“Come ho accennato, per la maggior parte delle mie foto uso un filtro VSCO personalizzato. Ecco i miei segreti: AL3: al massimo

Esposizione: -1,7

Contrasto: -1,1

Saturazione: 0,3

Tonalità pelle:-0,9″

Trama:

Tutti conoscono Charli D’Amelio: è la prima celebrità di TikTok ad aver (a soli 15 anni) sorpassato la soglia dei 50 milioni di follower! Ma… cosa si nasconde dietro i suoi post? Per la prima volta, Charli condivide i dettagli più intimi della sua vita: come ha superato gli ostacoli rimanendo ottimista nonostante fosse vittima di cyberbullismo, che tipo di bambina era e quanto ama la propria famiglia.

Scopri i suoi preziosi consigli su come gestire la tua presenza sui social e le amicizie nella vita reale, per diventare più forte e sicura di te! Un libro pieno di curiosità su Charli, foto esclusive, verità segrete e spazio per sfogare la tua creatività!

Vi ricordiamo che Semplicemente Charli di Charli D’Amelio sarà disponibile dal 1 Dicembre in tutte le librerie e store online.