NUDA è il nuovo singolo di Annalisa, uno dei brani contenuti nel nuovo album Nuda. Si tratta del settimo album della cantautrice che ne ha annunciato via social la data d’uscita. Il disco è fuori ovunque da oggi, venerdì 18 settembre.

Il brano più folle. Fisico. Pieno di allusioni, doppi sensi, metafore, strip-tease. Qui torniamo allo stato naturale più ruvido e puro. In un liberarsi perfino di noi stessi, quando intralciamo noi stessi. Ultimo privarsi di filtri e costruzioni di questo album, stadio finale del passaggio da umani ad animali, tentativo di risposta alla domanda: «Sicuri di esserci evoluti e non involuti?», le righe di questa canzone sono il luogo in cui rendo giustizia, facendomi accompagnare da Achille Lauro, a questo universo pazzo ma che fa parte di me, che a giorni alterni – e proprio come tutti – sono triste, serenissima, angustiata, incurante, alterata, premurosa. E non sempre è detto ci sia una ragione.

Testo

So come avere la tua attenzione

Sono uno spettacolo senza televisione

Siediti in prima fila

Sono molto meglio di un film

Stasera mi spoglio di ogni dolore

Strip tease

Voglio che tu mi veda

veramente

Spogliarmi di tutte le insicurezze

Vestita soltanto della mia pelle

E so cambiarla come quella di un serpente

Se serve

Guardami

Ascolta mentre parlo a bocca chiusa

Chiudi gli occhi e guardami

Il corpo non ti mente come Giuda

Sono qui nuda

Anima cruda

Sono un pesce rosso che diventa barracuda

Nuda

Una scena muta

Perdere la rotta

Triangolo delle Bermuda

N U D A

Nascere umani diventare animali

N U D A

Possiamo volare anche senza ali

Le tue mani

La mia estensione

Sei la mia naturale

vocazione

Voglio seguire il ritmo

Dare retta all’istinto

Stasera ti spoglio di ogni dolore

Stai zitto

Ora posso vederti veramente

Dare un senso alle mie insicurezze

Trovare nella tua una nuova pelle

Strisciare per terra come un serpente

Se serve

Guardami

Ascolta mentre parlo a bocca chiusa

Chiudi gli occhi e guardami

Il corpo non ti mente come Giuda

Sono qui nuda

Anima cruda

Sono un pesce rosso che diventa barracuda

Nuda

Una scena muta

Perdere la rotta

Triangolo delle Bermuda

N U D A

Nascere uma

ni diventare animali

N U D A

Possiamo volare anche senza ali

Ehi

Crash Test

Nuda sei Sexy

Okay

Baby sei serpe

Tentalo

Lui vorrebbe

Nuda si

Sono qui nuda

Anima cruda

Sono un pesce rosso che diventa barracuda

Nuda

Una scena muta

Perdere la rotta

Triangolo delle Bermuda

Nuda

Nascere umani diventare animali

Nuda

Possiamo volare anche senza ali