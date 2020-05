Giordana Angi: Amami adesso è il suo nuovo singolo

La cantautrice italo-francese Giordana Angi ha deciso di presentare il suo nuovo singolo Amami adesso, brano inedito scritto durante questo periodo di obbligata sospensione dalla vita quotidiana. Ecco le sue parole che annunciano il brano.

Amami Adesso è un augurio, una speranza per me e per tutti che, volendosi bene individualmente, possiamo imparare ad amarci reciprocamente.

Quando nella canzone dico “amami adesso” parlo di me, del momento in cui sei solo ed impari a volerti bene, a prescindere dalla realtà esterna. “Mi perdo nel tuo respiro”, “respiro” indica la vita. Vita con la quale bisogna convivere bene per poter imparare ad amare.