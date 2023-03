Amici 22: NDG torna sui social, la dedica di Lorella Cuccarini

NDG è tornato sui social network dopo l’eliminazione di sabato sera ad Amici 22. Nicolò è riuscito a riaccendere il suo talento proprio nella prima puntata del serale e a rimuovere dei blocchi emotivi, perciò, d’ora in poi può sperare in un futuro radioso con la musica, anche se sarà fuori dalla scuola.

È stato un viaggio fantastico, quasi irreale e mi porterò per sempre dentro questa esperienza. Non ho rimpianti perché ho sempre messo il cuore in ogni cosa che ho fatto e avete conosciuto il vero Nicoló a 360º, con i miei pregi e miei difetti, i miei punti di forza e le mie fragilità, mi avete visto piangere e ridere e sul palco, vi ho mostrato le mie due facce, quella più energica e irriverente unita a quella più intima ed emotiva. L’amore che mi avete dimostrato in questi mesi è qualcosa che non si può spiegare a parole. Siete stati la mia forza, la mia benzina, eravate sempre lì a sostenermi nei momenti di difficoltà e a gioire con me per i traguardi raggiunti, a voi devo tutto e avete il mio cuore. Ringrazio Maria, Lorella, Giordana, tutta la redazione, la produzione, i vocal coach,i miei compagni, i tecnici e tutte le persone che lavorano dietro a questo programma e lo rendono possibile. Ora sono pronto a ripartire più forte di prima questo è solo l’inizio, non vedo l’ora di farvi sentire nuova musica e di vederci dal vivo. A presto.