Sissi: puntate e attori protagonisti della serie tv di Canale 5

La serie – evento Sissi, che ripercorre la vita della Duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di Imperatrice d’Austria e oltre, andrà in onda in esclusiva assoluta su Canale 5, da martedì 28 dicembre, in prima serata.

Composta da 6 episodi di un’ora, verrà trasmessa in tre serate sulla rete ammiraglia Mediaset.

L’opera è incentrata sulla figura dell’Imperatrice Elisabetta, resa indimenticabile dai film con Romy Schneider.

In questa rilettura la protagonista è interpretata dall’emergente attrice svizzero-americana Dominique Devenport, affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz.



Sissi: la storia della serie tv

Sissi è un’icona senza tempo che sembra avere aver ispirato Lady D e Charlène di Monaco, Soraya a Sua Maestà Imperiale Masako, fino alla Duchessa di Sussex.

La serie è dunque la storia della principessa dalla bellezza leggendaria. Da adolescente spensierata a regina il passo è breve: innamoratasi perdutamente di un uomo potente, Sissi accetta la sfida, e da maschiaccio si trasforma, per amore, in una donna sicura di sé, capace di scelte difficili e di ricoprire il ruolo di imperatrice, anche se, quando arriva alla corte degli Asburgo a Vienna, si rende conto che quella vita fatta di rigidi protocolli e apparenze non è affatto una favola.

Dal primo film muto del 1920 alla serie che oggi ne racconta la storia in chiave moderna, girata tra Baviera e Baltico, i protagonisti sono due giovani amanti, combattuti tra desideri personali e lotte di potere politico. E Sissi, in particolare, è una ribelle che coltiva con energia le proprie passioni e inclinazioni.

Al debutto sulla piattaforma RTL+, lo scorso 12 dicembre, la serie ha già battuto tutti i record di ascolto. È l’esordio di maggior successo di sempre per una serie televisiva, in Germania.

Sissi è una serie prodotta da Storyhouse Pictures per la tv tedesca RTL in collaborazione con Beta Film che si occupa della distribuzione mondiale.