Sissi: chi è Franz (attore, curiosità, profilo Instagram)

La serie – evento Sissi che ripercorre la vita della Duchessa Elisabetta di Baviera fino al titolo di Imperatrice d’Austria e oltre, va in onda su Canale 5, da martedì 28 dicembre, in prima serata.

In questa rilettura la protagonista è interpretata dall’emergente attrice svizzero-americana Dominique Devenport, affiancata dal tedesco Jannik Schümann nel ruolo dell’Imperatore Franz.

Francesco Giuseppe I d’Austria incontrerà Sissi per la prima volta in occasione del suo fidanzamento con la sorella più grande di lei, Helene.

L’amore a prima vista che nascerà tra la giovane Elisabetta e Franz, cambierà il corso della storia sovvertendo il matrimonio, già designato dalle rispettive famiglie e portando Sissi alla corte di Vienna al posto di Helene.

Chi è Jannik Schümann, Franz nella serie tv Sissi

Jannik, nato ad Amburgo il 22 luglio 1992 è un attore tedesco ma anche un doppiatore e co-produttore.

Attivo nella fiction televisiva tedesca dal 2007 (ma con un primo ruolo già nel 2003), è noto in particolare per aver interpretato il ruolo di Nicolas nella serie Cyber Girls, per il film Submergence, per il film TV Chiamatami Helen e per la serie televisiva Tribes of Europa. Ha preso parte inoltre a un episodio di Squadra Speciale Cobra 11.

Al cinema è nel 2013 fra i protagonisti di Spieltrieb, tratto dal romanzo Gioco da ragazzi di Juli Zeh. Nel 2016 è co-protagonista LenaLove, e fra i protagonistidi Die Mitte der Welt, tratto da un omonimo romanzo di Andreas Steinhöfel.

Nel 2012 vince il premio speciale della giuria al Hessischer Fernsehpreis per Mittlere Reife assieme a Isabel Bongard, Sonja Gerhardt, Vincent Redetzki e Anton Rubtsov. Nel 2016 vince il Shooting-Star-Award agli Askania Award.

Il 26 dicembre 2020 Jannik Schümann fa coming out pubblicando una foto con il suo compagno Felix Kruck sul proprio profilo Instagram ufficiale.