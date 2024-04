Ariana Grande: arriva il nuovo Essential Lip Gloss Balm

Per REM Beauty, fondata da Ariana Grande, il lucidalabbra e il balsamo sono parti essenziali della routine di cura delle labbra.

Una novità nell’arsenale di prodotti di bellezza della pop star è l’Essential Drip Glossy Balm che regala la lucentezza di un lucidalabbra con le proprietà nutrienti di un balsamo.

Il prodotto dalla “texture unica” offre una tocco naturale di colore mentre idrata le labbra. Inoltre, l’applicatore a doppia faccia presenta un lato a spatola che stende il prodotto, mentre il retro abbraccia le labbra per un’applicazione precisa.

Gli ingredienti chiave includono gli antiossidanti del melograno e del frutto della passione per proteggere e ripristinare la barriera idrolipidica e l’acido ialuronico per fornire idratazione.

Dove comprare il nuovo gloss di Ariana Grande

Le tonalità includono Skinny Dripped in un morbido rosa confetto, Juicebox in color bacca profondo e incisivo, Shirley in rosso, Hocus Cocoa color cioccolato al latte, Strawberry Soda in rosa fragola brillante e Cherry Cola nel caldo marrone ciliegia.

Essential Drip Glossy Balm è disponibile su rembeauty.com e su Ulta dall’8 aprile. Qui in Italia è possibile comprarlo nei negozi Sephora.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sephora Italia (@sephoraitalia)

Dal nuovo album alle novità REM Beauty

Oltre all’annuncio del singolo Yes, and?, lo scorso gennaio Ariana Grande ha rivelato la cover del singolo che ha segnato il suo ritorno nelle scene musicali. La copertina presenta un primo piano sfumato del volto della cantante su cui risalta un rossetto rosso.

Questo colore brillante è il più classico dei rossetti del suo brand, On Your Collar, nella tonalità Attention, ed è disponibile su rembeauty.com.

L’artista, in contemporanea all’arrivo del nuovo brano, ha lanciato inoltre una linea ad edizione limitata, ispirata al suo album di debutto Yours Truly.

In questo caso è un dolcissimo e iperpigmentato rosa l’unico colore di un fantastico set composto da ombretto liquido, polvere illuminante e lip gloss rimpolpante.