Simpson: ‘The Good, the Bart, and the Loki’ su Disney Plus

“The Good, the Bart, and the Loki”: il nuovo corto con protagonisti i Simpson è in dirittura di arrivo su Disney Plus. Lo show sarà disponibile sulla piattaforma streaming a partire dal 7 luglio. Dei Simpson più Avengers come questi (e più uniti che mai) non li avete mai visti! La trama è la seguente: Loki è bandito da Asgard ancora una volta e deve affrontare i suoi avversari più difficili: i Simpson e gli eroi più potenti di Springfield. Il dio dell’Inganno fa squadra con Bart Simpson in questo crossover che rende omaggio all’Universo Cinematografico Marvel composto da supereroi e villain.

TOM HIDDLESTON E I SIMPSON INSIEME IN UN CROSSOVER ESCLUSIVO

Tom Hiddleston torna nei panni di Loki, prestandogli la voce nella versione originale del nuovo corto animato. Il dio dell’Inganno affiancherà molti dei personaggi preferiti dai fan de I Simpson. È disponibile la key art di The Good, the Bart, and the Loki, ispirata al poster del film Marvel Studios Avengers: Endgame. Ve la proponiamo come immagine in evidenza di questo articolo. The Good, the Bart, and the Loki è il secondo di una serie di corti Disney+ con I Simpson, che rendono omaggio ai diversi brand e titoli della piattaforma. Il primo corto a tema Star Wars, Maggie Simpson in “Il risveglio della Forza dopo il riposino”, è disponibile su Disney+. I nuovi episodi della serie originale Marvel Studios Loki sono disponibili ogni mercoledì sulla piattaforma streaming.

IL DEGNO SUCCESSORE DI IRON MAN SECONDO TONY STARK

Come leggiamo da un recente articolo pubblicato su Bestmovie.it, Robert Downey Jr., interprete di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, aveva dichiarato in passato chi, a suo dire, potessere essere l’unico degno successore di Tony Stark. Ricordiamo come questi sia morto in Avengers – Endgame nel corso della battaglia contro Thanos. Secondo l’attore a sostituire Iron Man dovrebbe essere Ironheart. Stiamo parlando dell’alter-ego di Riri Williams, una ragazzina di 15 anni, amante dell’ingegneria e della tecnologia. Grazie al suo grande genio, Riri è riuscita a costruire un’armatura simile a quella utilizzata da Tony Stark rubando alcuni materiali dalla sua scuola. Nei comics, Riri sarà appoggiata da Tony nel suo sogno di diventare una supereroina, facendole da mentore.

Per aggiornamenti sui Simpson e altre serie tv continuate a seguirci!