Sfida il Signor S con Luì e Sofì: acquista qui il libro su Amazon! (prezzo)

Quest’oggi, 5 maggio, è un giorno davvero molto speciale per tutti i fan dei Me Contro te! Il duo di youtuber siciliani è infatti tornato con un nuovo, imperdibile libro! Esce oggi in libreria (soprattutto in quelle digitali, considerata la situazione) l’atteso Sfida il Signor S con Luì e Sofì!





Sfida il Signor S con Luì e Sofì è la terza fatica letteraria dei Me Contro te dopo i fortunatissimi Entra nel mondo di Luì e Sofi e Divertiti con Luì e Sofi, che potete acquistare qui sotto.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Sfida il Signor S con Luì e Sofì!

Protagonista del nuovo libro dei Me Contro Te (quanto costa? Solo 16,05 euro!) è proprio il malvagio Signor S, perfido sabotatore di tutte le loro avventure. Come di certo saprete, il misterioso personaggio è al centro anche del primo fim del duo di youtuber, uscito lo scorso gennaio.

Ecco la descrizione completa di Sfida il Signor S con Luì e Sofì!

Ciao ragazzi! Siamo ormai arrivati al terzo fantalibro dei Me contro Te! Questa volta i protagonisti non siamo solo noi. Questo libro infatti è dedicato al nostro acerrimo nemico, il Signor S, e a tutte le avventure che in questi mesi abbiamo vissuto con lui. Affronterete insieme a noi prove impossibili, ci seguirete in imprese pazze, ci aiuterete a risolvere enigmi complicatissimi… Ma soprattutto anche questa volta, pagina dopo pagina, giocherete e vi divertirete con noi e allora coraggio Team Trote! Ye ye nininini” (Luì e Sofì)

Qui sotto, a proposito, potete scoprire tutto quello che i Me Contro te ci hanno raccontato sul Signor S nella nostra intervista!