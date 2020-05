My Chemical Romance: il concerto a Bologna posticipato nel 2021

Nonostante questo caos che si è creato in merito agli eventi a causa dell’emergenza Coronavirus, il concerto dei My Chemical Romance a Bologna si farà ma con un anno di ritardo. Ad annunciarlo è stata la stessa organizzazione del concerto che ha dichiarato che il concerto è solo posticipato.

Quando si terrà il concerto della band

La tanto attesa reunion dei MCR si terrà esattamente un anno dopo dalla data originariamente prevista e quindi il 4 luglio del 2021. La location rimarrà la medesima, durante il Bologna Sonic Park all’Arena Parco Nord della città emiliana.

I biglietti già acquistati rimangono tali anche per la data prevista tra un anno. Come fa sapere la pagina ufficiale di Vertigo, il rimborso non è previsto in quanto il concerto non è stato cancellato ma solo posticipato. Rimane la possibilità di rivendere i biglietti con la modalità Fan Sale su TicketOne.it

I biglietti per i My Chemical Romance

Chiunque volesse acquistare i biglietti per la nuova data potrà farlo su sito di Ticket One dove i biglietti sono ancora disponibili a partire da 46€ più diritti di prevendita.

Una reunion attesissima che ci era stata spoilerata in tempi non sospetti dai Jonas Brothers che avevano dichiarato di aver visto Gerard Way e compagni proprio nel loro stesso studio di registrazione. Una notizia poi confermata dalla stessa band qualche tempo dopo.