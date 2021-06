Serena Marchese, al suo primo giorno di lavoro al Balletto di Roma, ha ricevuto una sorpresa dalla maestra Alessandra Celentano. Al suo primo giorno di prove, prima di partire per la tourneé che la porterà tanto lontano, la ballerina ha ricevuto la visita inaspettata della sua insegnante ad Amici.

La Maestra Celentano che va a fare la sorpresa a Serena, sono debolissima 🤍 pic.twitter.com/JD2hbN26XN — auro| baci stellari (@darveyfeels_) June 1, 2021

L’offerta di lavoro per Serena Marchese e Alessandro Cavallo

Prima della finale del talent che li ha visti protagonisti, Serena e Alessandro hanno ricevuto un’importante offerta di lavoro da parte della prestigiosa compagnia.

Serena dopo l’eliminazione, infatti, ha avuto modo di salutare la maestra Celentano, che si è dimostrata molto orgogliosa per il suo percorso nella scuola.

Secondo la maestra la ballerina non ha ancora raggiunto l’apice per quanto riguarda la sicurezza in se stessa. Senza dubbio, però, ha un enorme potenziale che è venuto fuori. Serena è nata per ballare e ha una splendida carriera davanti a sé.

Ad averla notata in questi mesi di permanenza ad Amici, il vicedirettore e coreografo del Balletto di Roma Valerio Longo che è stato presentato dalla Celentano alla ballerina.

Serena avrà un contratto di lavoro con la sua Compagnia che partirà a inizio giugno per mettere in scena spettacoli in vari Paesi, come Brasile e Cina.

Lo stesso è avvenuto per Alessandro, uno dei cinque finalisti. Anche il suo percorso è stato notato dal professionista che gli ha offerto la medesima opportunità. Mentre Serena è al suo primo giorno di lavoro, tuttavia, ancora non sappiamo se Alessandro ha accettato l’offerta.

“Buongiorno! Mi godo gli ultimi giorni di questo meraviglioso sole della mia città prima di partire per un’altra nuova avventura per me. Non vedo l’ora, sono curiosa e piena di voglia di lavorare”, ha scritto di nuovo Serena Marchese prima di lasciare di nuovo la sua amata Sicilia.