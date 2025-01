The Night Agent 2: la recensione

Le seconda stagione di The Night Agent è finalmente disponibile solo su Netflix e noi l’abbiamo adorata. Tiene incollati allo schermo rinnovandosi rispetto ai precedenti capitoli. Nulla è mai scontato e i misteri sono diversi rispetto a quanto potreste immaginare. Il cast ha un’ottima chimica e la serie potrebbe proseguire fino all’ottava stagione, a noi non stuferebbe mai. Ecco la nostra recensione di The Night Agent 2.

The Night Agent 2: una stagione all’altezza della prima

Dove eravamo rimasti? Ecco come finisce la prima stagione di The Night Agent

L’episodio finale di The Night Agent vede la Presidente degli Stati Uniti coinvolta in un attentato alla sua vita, causato dai suoi stessi collaboratori corrotti della Casa Bianca, tra cui anche Diane Farr e Redfield ma sventato a camp David da Peter e Rose grazie all’aiuto di Chelsea Arrington, la guardia del corpo di Maddie, la figlia di Redfield.

Peter, invece, dopo questa storia farà un avanzamento di carriera diventando un night agent e scoprirà la verità su suo padre e cioè che, purtroppo, era uno dei cattivi. Rose, che adesso è la sua fidanzata, deciderà di andare in California per riaprire una sua azienda tecnologica e aspettarlo mentre lui viene addestrato per operare sul campo.

The Night Agent 2: cosa possiamo aspettarci

La seconda stagione di The Night Agent avrà sempre 10 episodi dalla durata di circa 50 minuti, tutti da vedere su Netflix dal 23 gennaio. La serie racconterà una storia inedita perchè a differenza della prima stagione, che era basata sul romanzo omonimo, questa seconda è del creata da zero.

Ricomincerà raccontandoci l’addestramento e la prima missione di Peter come Night Agent. Peccato che le cose non vadano benissimo e qualcuno si sia infiltrato nell’organizzazione e abbia messo in pericolo la sua vita, e non solo. Rose e Peter non sono rimasti in contatto ma in qualche modo si riavvicineranno. La cosa certa è che Peter anche in questa stagione sarà in fuga e in dubbio su cosa sia davvero giusto e morale. Forse la domande morali tormenteranno il nostro protagonista ancora di più rispetto alla stagione precedente: fino a che punto un agente si può spingere per fare del bene? Può commettere cose moralmente riprovevoli in nome di un bene più grande?

Se la prima stagione coinvolgeva Peter dal punto di vista personale, questa invece lo fa da quello professionale. Un taglio diverso per una serie che non poteva ripetere le stesse identiche dinamiche. Tuttavia, strettirà che vince non si cambia perticò aspettatevi un’altra storyline che coinvolgerà sempre una donna e che si andrà poi a collegare con la storia di Peter. I colpi di scena sono sempre dietro l’angolo e nessuno è mai davvero sicuro. The Night Agent 2 si riconferma una serie spy-thriller che con un tocco moderno rivisita i classici del passato e lo fa davvero bene. Impossibile annoiarsi con The Night Agent. Al tempo stesso invitiamo voi spettatori a non sottovalutare alcune scene perchè vi serviranno per comprendere i vari plot twist.

Se avete amato la prima stagione state tranquilli perchè la seconda non sarà l’ultima stagione della serie. The Night Agent è già stata rinnovata fino alla terza stagione, durante la quale comparire anche Jennifer Morrison. Questi episodi ancora non sono stati girati ma gli script sono pronti e la produzione inizierà a breve.

Voi avete visto The Night Agent e guarderete questa seconda stagione?

