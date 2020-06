Tiziano Ferro: in radio il tormentone Balla con me feat. Jovanotti

È Balla per Me, da venerdì 5 giugno in programmazione radiofonica, il nuovo estratto dall’album Accetto Miracoli di Tiziano Ferro. La canzone è per Tiziano l’occasione di cantare per la prima volta con Lorenzo Jovanotti, uno dei suoi idoli dichiarati in uno straordinario duetto di voci che si fondono alla perfezione su questa ballata dance uptempo.

In questa canzone Tiziano Ferro canta con il suo idolo di sempre

“Balla Per Me è un mondo a parte. Era il 1987 quando comprai il mio primo disco italiano ed era di Jovanotti. Non sapevo nemmeno che si chiamasse Lorenzo ma il mio sogno era quello di cantare con lui. Ora è successo e il risultato è una delle canzoni più di cuore dell’album. Credo sia percepibile tutto il desiderio e l’entusiasmo di quel ragazzino di 7 anni, che sogna di cantare con il suo idolo e, sebbene non abbiamo mai avuto prima l’occasione di incrociare le nostre voci, in questo pezzo sembra che cantiamo insieme da sempre. Ho scritto il brano e l’ho fatto produrre a Timbaland, in maniera minimale ma molto energica, e poi lo abbiamo cantato d’istinto. È una canzone piena di vita, alla quale tengo moltissimo, e non smetterò mai di ringraziare Lorenzo per questo enorme regalo”, racconta Tiziano Ferro.

Balla per Me è il quinto estratto dall’album Accetto Miracoli, certificato Platino e uscito il 22 novembre scorso in tutto il mondo su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia). Come annuncia il cantautore sui social, a breve uscirà anche il video del nuovo brano estratto dal disco!