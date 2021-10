Halloweird: clip in anteprima esclusiva della nuova serie di Rai Gulp

Si intitola Halloweird la nuova serie di Rai Gulp in cui quattro ragazzi outsider diventano dei supereroi. Un vero e proprio inno all’inclusività e una denuncia al bullismo che debutterà, non a caso, a partire dal 25 ottobre: a ridosso di Halloween.

Protagonisti quattro “weirdos” di terza media che durante la notte di Halloween vengono catapultati nel mondo della magia e del soprannaturale. Si troveranno così trasformati in creature leggendarie con dei superpoteri, che accentuano le loro caratteristiche. Un’avventura che li porterà a crescere e maturare.

La serie, composta da 15 episodi in onda dal lunedì al venerdì per 3 settimane alle 20:15, è prodotta da Stand By Me in collaborazione con Rai Ragazzi.

In attesa di scoprirla vi lasciamo con una clip in anteprima esclusiva che trovate qui in basso.

Nella clip conosciamo i ragazzi Elisa (Laura Borgioli), Luca (Tiziano Uda), Federico (Adam Nour Marino) e Samuele (Francesco Petit-Bon), in azione, alle prese nel contrastare la strega interpretata da Francesca Antonaci (Gegia).

La trama della serie

Durante una festa di Halloween, grazie a un incantesimo scatenato da un antico libro magico, il Grimorium Monstrorum, quattro ragazzi perdenti si “fondono” con il costume che indossavano quella notte – da qui il nome Halloweird, unione delle parole Halloween e Weird: Elisa, dal carattere pungente e indomito, diventa una strega con il potere della preveggenza; Luca, timido e tranquillo, travestito da fantasma ottiene il dono dell’invisibilità; Federico, schivo e solitario, diventa un vampiro col potere di leggere nel pensiero; Samuele, impacciato e imbranato, si trasforma in un licantropo con forza e agilità sovrumane.

I quattro amici apprendono da Cormac il Saggio (Loris Taher El Zeyl), un mago centenario imprigionato da secoli nel corpo di un bambino di 11 anni, di aver scatenato una maledizione che da un lato dona loro superpoteri che accentuano le loro caratteristiche principali ma dall’altro li condanna a vedersi come creature mostruose ogni qualvolta si specchiano o si fanno una foto.

Per impedire che la trasformazione diventi irreversibile e visibile a tutti, dovranno seguire le bizzarre indicazioni di Cormac e imparare a utilizzare i propri superpoteri per sconfiggere nemici insidiosi, facendo squadra tra loro e traendo forza dalle proprie insicurezze e dai propri difetti, ma soprattutto imparare la lezione più importante: nessuno è davvero “sbagliato”, basta credere in sé stessi e non avere paura di chiedere aiuto ai propri amici.

Halloweird al Lucca Comics

Domenica 31 ottobre in una live speciale su Twitch, Rai Gulp festeggerà la notte di Halloween con i protagonisti di Halloweird. Un evento da perdere per conoscere ancora meglio la serie e i suoi protagonisti.