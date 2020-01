Selena Gomez confessa: Perdono tutti, ma non chi ferisce Taylor Swift!

Selena Gomez e Taylor Swift sono migliori amiche da anni e lo sappiamo tutti. Ci sono sfumature della loro amicizia, però, di cui siamo completamente all’oscuro, o almeno così la pensa la cantante di Lose You To Love Me. Sel ha posato per la cover della rivista americana WSJ ed ha rilasciato una lunga intervista in vista dell’uscita del suo nuovo disco Rare, nella quale ha parlato anche del suo rapporto con TayTay.

L’amicizia di Selena Gomez e Taylor Swift:

“Ho capito dalla prima volta che l’ho incontrata che lei sarebbe sempre stata dalla mia parte. Nella mia vita, ho la capacità di perdonare le persone che mi hanno ferito, ma non so se ho la capacità di perdonare chi ferisce lei” ha confessato la cantante.

“Abbiamo avuto un’intesa sin da subito, era la mia amica. Abbiamo affrontato momenti difficili nello stesso periodo. Mi ha insegnato tantissimo sul come avrei dovuto essere trattata quando ero più giovane” ha continuato a raccontare Selena Gomez. “C’è molto della mia amicizia con Taylor di cui la gente non sa perché non sentiamo la necessità di postare tutto su di noi. Lei mi è stata vicina in modi in cui non mi sarei mai aspettata. E’ salita su un aereo per venire da me quando stavo soffrendo e stavo vivendo una situazione difficile. O per cose che stavano accadendo nella mia famiglia. Ha dato prova anno dopo anno di essere una delle mie migliori amiche al mondo. Non concordiamo su tutto, ma rispettiamo l’opinione dell’altra su ogni cosa“.

La salute mentale:

Selena Gomez ha parlato anche dei suoi problemi di salute, sia fisici che mentali: “Sento che c’è una ragione per cui ho dovuto affrontare tutto quello che mi è successo. Avevo un’autostima bassa ed è qualcosa su cui devo lavorare costantemente. Ma mi sento più forte perché ho imparato tanto riguardo a quello che mi succede a livello mentale. Gli alti sono molto alti, ma i bassi mi travolgono per settimane. Ho scoperto di soffrire di una malattia mentale e onestamente è stato un sollievo” ha confessato.

“Ho realizzato che ci sono modi per cercare aiuto e trovare persone di cui ti fidi. Ho ricevuto le cure giuste e la mia vita è cambiata completamente“. Sicuramente molte delle difficoltà che Selena Gomez ha affrontato, sia a livello fisico che psicologico, saranno raccontate nel suo nuovo disco, in uscita il 10 Gennaio.