Shade annuncia il suo nuovo singolo Allora Ciao (VIDEO)

Dopo il successo estivo La Hit dell’Estate, Shade è pronto a tornare con un nuovo singolo, Allora Ciao. La canzone sarà disponibile da domani, 10 gennaio. Ad anticiparla un divertente video che è una parodia del celebre film Ritorno al Futuro.

Nella clip, uno Shade del passato viaggia nel futuro e incontra quello del nostro presente. I due rapper si sfidano a colpi di rime dimostrando quanto sono distanti l’uno dall’altro. Il primo difende infatti a spada tratta il suo freestyle. Il secondo può invece contare sui suoi record di vendite, di milioni di ascolti su Spotify e soprattutto tanti like.

Il rapper mostra dunque, con ironia, il suo passato in cui ha realizzato un freestyle con Ensi e Fred De Palma e il suo presente, fatto di canzoni più leggere e sicuramente più immediate e commerciali.

Il suo Irraggiungibile con Federica Carta ha infatti ottenuto il Triplo Disco di Platino, Bene ma non benissimo il Doppio Platino, Senza farlo apposta (sempre con Federica Carta) il Platino. Amore a prima insta è invece certificato Oro.

Nel video, l’artista, oltre a riconfermare le sue capacità interpretative e le sue straordinarie abilità lascia intuire che Allora ciao sarà un altro brano vicino al genere pop, intenzionato a far brillare la sua versatilità e scrittura.

Shade è infatti, forse più di qualsiasi altro freestyler, molto vicino alla musica leggera. E non solo per le collaborazioni che ha collezionato nel corso degli anni. Il suo stile è fatto non solo di rime ma anche di videoclip divertenti, di ironici richiami alla vita quotidiana e di citazioni molto immediate.

Uno stile che è in grado di mettere in risalto le sue doti e di intrattenere un pubblico di qualsiasi età. E di offrire un’analisi dell’evoluzione del rap come fenomeno di costume oltre che come genere musicale.