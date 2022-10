Selena Gomez: ecco il trailer ufficiale di My Mind & Me

Il primo documentario di Selena Gomez, My Mind & Me, andrà in onda il prossimo 4 novembre in esclusiva su Apple Tv+.

I fan hanno atteso per anni questo primo documentario personale dalla cantante. Sono, infatti, circa 6 anni che le telecamere seguono le vicende di Selena. Quello che era iniziato come un documentario sul suo Revival Tour, si è trasformato in qualcos’altro.

Di cosa parla My Mind & Me di Selena Gomez

Il documentario esplorerà le difficoltà che la cantante di Rare ha dovuto affrontare. Dalla battaglia con la sua malattia, il Lupus, al trapianto di rene e ai problemi di depressione che l’hanno costretta a mesi di riabilitazione.

Non abbiamo conferme ma sicuramente ci sarà spazio anche per parlare delle sue delusioni amorose. Siamo certi che Selena lo farà con il grande tatto che la contraddistingue, senza parlarne troppo apertamente.







Il trailer ufficiale

Adesso abbiamo qualche spunto in più al trailer ufficiale che presenta il documentario, My Mind & Me.

Si vocifera, inoltre, che possa essere un primo approccio anche a della nuova musica e che Sel potrebbe inserire alcuni brani del suo prossimo album in questa circostanza.

Ecco il trailer ufficiale!

Nel trailer Selena ha anche condiviso uno snippet del suo omonimo singolo, che sarà rilasciato prossimamente.

Rare Impact Fund

Tra i tanti progetti che Selena ha in ballo, il Rare Impact Fund è uno tra questi. La cantante ha, infatti, instituito un’associazione per raccogliere fondi a beneficio delle malattie mentali. Un tema che le sta molto a cuore e sta portando avanti insieme al suo brand di makeup, Rare Beauty.