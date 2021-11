Scream: prima featurette del film con Courtney Cox

Il quinto capitolo Scream sta per arrivare, siete pronti al ritorno di Ghostface?

Se sì sarete felici di vedere la primissima featurette in cui i nuovi membri del cast incontrano quelli storici, primi tra tutti Neve Campbell, Courtney Cox e David Arquette.

Scream è diretto da Matt Bettinelli-Olpin & Tyler Gillett. Nel cast vedremo Neve Campbell (“Sidney Prescott”), Courteney Cox (“Gale Weathers”) e David Arquette (“Dewey Riley”) tornano a interpretare i loro ruoli iconici in Scream insieme a Melissa Barrera, Kyle Gallner, Mason Gooding, Mikey Madison, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Jack Quaid, Marley Shelton, Jasmin Savoy Brown e Sonia Ammar.

Il film uscirà nei cinema a gennaio 2022.

Guarda la featurette di Scream:

La trama del film

Venticinque anni dopo la serie di efferati e crudeli omicidi che sconvolse la tranquilla cittadina di Woodsboro, un nuovo assassino con la maschera di Ghostface prende di mira un gruppo di adolescenti, facendo ripiombare la città nel terrore e riaffiorare le paure di un passato che sembrava ormai sepolto.

A proposito del film

Scream è il quinto capitolo della saga che riprende il titolo del primo episodio, uscito nei cinema nel 1996 e diretto da Wes Craven il quale ha diretto tutti gli altri film fino al quarto.

Prima della sua scomparsa il regista si era detto intenzionato a girare altri due episodi, traghettando così il celebre franchise nel futuro e facendo conoscere Ghostface alle nuove generazioni. Un po’ come era stato per il quarto film, in cui recitata anche Emma Roberts.

Vero e proprio fenomeno del genere slasher, Scream è stato un film rivoluzionario per l’horror ribaltato e prendendo letteralmente in giro i cliché del genere. Grazie ai sequel la sua fama si è consolidata, grazie anche ai personaggi di Sidney, Gale e Dewey ormai entrati a far parte dell’immaginario collettivo.