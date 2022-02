Sanremo 2022: il monologo di Lorella Cesarini contro il razzismo

Lorella Cesarini, bellissima presentatrice al fianco di Amadeus nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022 ha parlato di razzismo raccontando la sua storia.

Non è riuscita a trattenere le lacrime durante il suo monologo nel quale ha parlato della sua vita, di come è cresciuta, quali sono le sue esperienze. Ha anche parlato di quanto fosse felice di essere stata chiamata a Sanremo fino a quando non ha letto diversi commenti negativi su di lei. Tutti in riferimento al colore della sua pelle e a come, secondo alcuni, fosse stata privilegiata solo perché “nera” in nome di un politically correct che a molti non va giù.

Una cosa che ha ferito molto Lorella che nella vita ha studiato tanto per arrivare dove è ora. Ha colto l’occasione di questo palco così importante come l’Ariston per sensibilizzare sul razzismo. Il monologo + stato accolto positivamente sia dal pubblico in sala che sui social, che si sono prodigati nel far sentire la loro vicinanza all’attrice.

Un monologo molto intenso che fa percepire tutta la genuinità di questa ragazza, a volte anche imbarazzata e commossa nel raccontare come si sente veramente.

Cosa ne pensate della parole di Lorella Cesarini al Festival di Sanremo 2022?