Festival di Sanremo 2021: chi parteciperà? Le prime indiscrezioni

Come dichiarato dallo stesso direttore artistico del Festival di Sanremo 2021, Amadeus, sono circa 300 le canzoni che sono state presentate per la manifestazione canora. Si tratta del triplo rispetto all’anno precedente e di queste canzoni il conduttore dei Soliti ignoti ne ha giudicate almeno un centinaio piuttosto interessanti.

Secondo le indiscrezioni in possesso dal sito Tv Blog, ecco i primi nomi dei big che hanno proposto una canzone: Ermal Meta, Lo Stato Sociale, Achille Lauro, Ghemon, Max Gazzè, Giusy Ferreri, Francesco Renga.

Tutti nomi che hanno già calcato, almeno una volta, l’ambitissimo palco del Teatro Ariston. Basti pensare che per Max Gazzè questa sarebbe la sesta volta.

Quando verrà annunciato chi parteciperà

Per conoscere chi davvero parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo non bisognerà attendere molto. Il cast completo dei big (fra 20 e 24 partecipanti) sarà presentato ufficialmente dal direttore artistico Amadeus nella serata del 17 dicembre in diretta su Rai 1.

Ciò avverrà, dunque, durante la finalissima di Sanremo Giovani dal teatro del Casinò a cui prenderanno parte Folcast, Davide Shorty, Merlot, Wrongonyou, Le Larve, Greta Zuccoli, Gaudiano, I Desideri, Hu e Avincola, tutti scelti nel corso di AmaSanremo.

Fra questi dieci giovani verranno scelti i 6 cantanti che prenderanno poi parte al Festival di Sanremo di marzo nella sezione Nuove proposte. A loro si aggiungeranno i 2 vincitori di Area Sanremo.

Quando ci sarà il Festival di Sanremo 2021

Il primo dicembre è il termine ultimo per presentare le canzoni per il prossimo Festival di Sanremo. L’edizione del 2021 è in programma presso la cittadina ligure dal 2 al 6 marzo. Come stiamo imparando, però, non si può più dare nulla per scontato, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid 19.