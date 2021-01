Il cast di Sanremo 2021 diventa sempre più definito e nelle ultime ore si parla della co-conduttrice che affiancherà Amadeus e Fiorello. Si tratta di Alice Campello, moglie di Alvaro Morata, calciatore della Juventus.

A riportare la notizia è il Corriere della Sera in questo articolo. Il giornale dà quasi per certa questa presenza sul palco dell’Ariston. Per ora non sappiamo se sarà co-conduttrice per tutte le serate o soltanto per una. Resta il fatto che Achille Lauro, come anticipato, sarà ospite fisso per tutta la durata del Festival e che per una serata ci sarà Elodie.

Chi è la modella Alice Campello

Nata nel 1995 a Mestre, in provincia di Venezia, attualmente vive a Torino. Sposata da quattro anni con il calciatore Alvaro Morata ha avuto tre figli, di cui l’ultimo pochi mesi fa. Come riporta Gossietv.it, Alice è una modella e un’ imprenditrice. Dopo aver lanciato una linea di borse, si è impegnata in un’attività imprenditoriale con il suo brand di bellezza “Masqmai”; tra i prodotti venduti, creme e sieri molto apprezzati.

Il Festival di Sanremo: quando si farà?

La conferma delle date del Festival di Sanremo 2021, previsto dal 2 al 6 marzo, sembra intanto essere arrivata. Dopo l’ipotesi del rinvio dei giorni scorsi, è stata rilasciata questa comunicazione ufficiale da parte dei vertici della Rai.

Si terrà dal 2 al 6 marzo la 71esima edizione del Festival di Sanremo. La conferma è arrivata al termine di una riunione tra i vertici Rai delle strutture coinvolte nell’organizzazione della kermesse e il direttore artistico Amadeus, alla presenza dell’Amministratore Delegato Fabrizio Salini. Tra i temi affrontati nel corso dell’incontro, il Protocollo sanitario e organizzativo che sarà a breve sottoposto alle autorità competenti in modo da poter prevedere una presenza del pubblico nella platea del Teatro Ariston.