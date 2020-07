Meghan Markle – La storia di un padre: in arrivo in Italia il documentario di Thomas Markle

La verità di Meghan Markle sarà svelata?! Thomas Markle, l’ormai celeberrimo e controverso papà della Duchessa del Sussex , racconta la sua versione dei fatti in un documentario esclusivo, disponibile in streaming dal 21 luglio solo su www.Tvserial.it il sito web dedicato alle serie tv, realtà editoriale in costante crescita dell’editore Asap Online.

In Meghan Markle – La storia di un padre, l’uomo racconta, per la prima volta da quando è stato travolto da gossip e scandali, il suo punto di vista nelle travagliate vicende che lo hanno portato allo scontro con la Famiglia Reale. Una testimonianza in prima persona, corredata da immagini del suo archivio personale riguardanti l’infanzia della figlia, foto e video mai visti prima.

Meghan Markle – La storia di un padre:

Meghan Markle, attrice, conosciuta soprattutto per il suo ruolo in Suits per sette stagioni, è comparsa sui giornali di tutto il mondo per il suo legame con il Principe Harry, sposato nel maggio del 2018. La favola della figlia, però, si è trasformata in un inferno per Thomas Markle, quale non parla con la figlia dai burrascosi giorni che hanno preceduto il Royal Wedding: “Mi vedranno quando verrò sepolto. Non credo che al momento siano entusiasti all’idea di vedermi o di parlare con me.” ha dichiarato l’uomo.

Il documentario, attraverso immagini esclusive e la narrazione dell’uomo al centro dello scandalo – Thomas Markle – racconta un’inedita versione dei fatti, dall’infanzia della figlia Meghan, al matrimonio con il Principe Harry, fino alla notizia che ha lasciato tutti senza parole: la rinuncia dei Duchi del Sussex al ruolo di Altezza Reale.

“Mi chiamò al telefono e mi ha disse che aveva un nuovo ragazzo. Dissi che era grandioso. Disse: È inglese. Risposi: Ok. Aggiunse: È un principe. Risposi: Va bene. Poi mi disse: È il Principe Harry. Esclamai: Oh! Ok! Per me poteva uscire con una star di Hollywood e sarebbe stato altrettanto importante, perché in entrambi i casi si trattava di pezzi grossi”.

Meghan Markle – La storia di un padre restituisce allo spettatore una realtà in cui niente è quello che sembra, e il ruolo dell’antagonista non è così scontato. Thomas Markle, è di fatto il nonno di un bambino che non ha mai visto, e che è il settimo in linea di successione per il trono del Regno Unito.

“Ero seduto nella mia auto, in attesa di attraversare il confine, e ho sentito la buona notizia. Meghan era incinta. Il che sembra quasi uno scherzo quando lo racconti alla gente. L’ho saputo dalla radio. Questa è mia figlia che parla di mio nipote. Avrà un nipote mio. Non ne sento parlare al telefono, ne sento parlare alla radio.”

Distribuito da Banijay, prodotto da Alaska e commissionato da Daniel Pearl per Channel Five (l’uomo che ordinò la realizzazione del documentario Leaving Neverland per Channel Four), Meghan Markle – La storia di un padre è diretto da David Modell, regista vincitore di un BAFTA Awards nel 2003 per il film “Young, Nazi & Proud”.