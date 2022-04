Bla Bla Baby: 5 film per tutta la famiglia da rivedere

Le storie per tutta la famiglia hanno il potere di far emozionare e divertire, ma non solo: sono in grado di creare ricordi. Questo è stato il grande obiettivo di Fausto Brizzi che, con il suo nuovo film Bla Bla Baby, si è ispirato ai grandi classici per tutta la famiglia per realizzare un film inedito per il panorama italiano.

Interpretato da Alessandro Preziosi e Matilde Gioli, nei panni dei protagonisti, il film vede nel cast anche Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese, Cristiano Caccamo, Nicolas Vaporidis, Nina Torresi, Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi.

Bla Bla Baby è al cinema e noi vogliamo consigliarvi 5 film per tutta la famiglia da (ri)vedere prima o dopo aver guardato il nuovo film di Fausto Brizzi.

Guarda l’intervista a Fausto Brizzi e Alessandro Preziosi

5 film per tutta la famiglia da rivedere

1) Mamma, ho perso l’aereo, Chris Columbus (1990)

Ha accompagnato due generazioni di bambini per tante vacanze di Natale, ma questo classico della commedia per famiglie non ha perso il suo smalto e, dopo 30 anni, è ancora in grado di divertire ed emozionare. Da non perdere anche il sequel: Mamma, ho perso l’aereo: mi sono smarrito a New York. È uno dei titoli a cui si è ispirato il regista di Bla Bla Baby.

2) Chi ha incastrato Roger Rabbit, Robert Zemeckis (1988)

Chiunque sia cresciuto negli anni ’90 ha dovuto fare i conti con il cattivo di questo film, ma anche con un immaginario incredibile che mescolava animazione e live action con una storia dai risvolti. Altro classico a cui Fausto Brizzi ha guardato durante la realizzazione di Bla Bla Baby.

3) Le Streghe, Robert Zemeckis (2020)

Adattamento del classico di Roald Dahl, questo recente film di Robert Zemeckis è una grande avventura per tutta la famiglia in cui magia e quotidianità si incontrano improvvisamente e inaspettatamente.

4) Hook – Capitan Uncino, Steven Spielberg (1991)

Un’avventura indimenticabile e, probabilmente, uno dei riadattamenti di Peter Pan più belli che il cinema abbia mai visto grazie a un cast superbo e alla regia firmata da Spielberg. Un vero e proprio classico del genere.

5) Jumanji, Joe Johnston (1995)

Nonostante si sia tentato di ridare nuova linfa al franchise con una nuova saga, nulla è in grado di superare questo vero e proprio cult del cinema per famiglie con protagonisti l’indimenticabile Robin Williams e una giovanissima Kirsten Dunst.

La trama del film

Luca è costretto a quarantacinque anni a lavorare in un asilo nido aziendale, dopo una vita a inseguire il successo senza alcun risultato. Con lui le colleghe Celeste e Doriana.

I tre, ogni giorno, si trovano ad affrontare i piccoli dei dipendenti della Green Light, tra continui pianti, urla e l’impossibilità di instaurare un vero rapporto di comunicazione con i bambini, incapaci di parlare.

O almeno così, fino al giorno in cui Luca, a casa dell’amico e scienziato Ivano, mangia un omogeneizzato alla platessa “contaminato” e appena ritirato dal commercio. Il giorno dopo, tornato all’asilo dopo una notte insonne, le voci incomprensibili dei bambini diventano per Luca parole di senso compiuto: con suo grande stupore, li sente parlare…