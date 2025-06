Detersione viso: i consigli per una skincare perfetta

Una bella pelle, compatta e luminosa, è il sogno di ogni donna. Per poter ottenere ciò, è importante eseguire una corretta skincare routine, effettuando tutti i passaggi e scegliendo i prodotti più adeguati alla propria pelle. In commercio sono numerosi i prodotti per la pulizia del viso, dunque è necessario conoscere a fondo la propria pelle per potersi orientare tra le numerose scelte e trovare i prodotti migliori.

L’importanza della detersione viso

Una corretta skincare routine parte sicuramente dallo step base: la detersione viso con un detergente. Ma a cosa serve il gel detergente viso? Il detergente viso è il primo passaggio in una skincare routine che si rispetti, e ha la funzione di pulire, per l’appunto “detergere”, il viso. Il detergente rimuove le impurità accumulate durante il giorno o la notte, gli eccessi di sebo e altri elementi che si sedimentano sul nostro viso, liberando i pori dalle impurità ed evitando così di favorire la proliferazione di batteri e, di conseguenza, lo sviluppo dell’acne o fastidiose bollicine.

In commercio ci sono numerose tipologie di detergenti per il viso, ciascuna più o meno adatta alle altrettanto varie tipologie di pelle. Per le pelli più delicate o per pelli mature, infatti, è preferibile scegliere un latte detergente, cremoso e poi delicato, il quale ha anche una funzione idratante. Per le pelli normali, invece, è ideale un detergente classico, solitamente nella formulazione in gel. Per le pelli grasse o miste, è meglio fare ricadere la scelta su un detergente delicato, che non secchi troppo la pelle, alterandone troppo il pH. Meglio dunque optare per mousse leggere e poco schiumose. Dopo aver applicato il detergente sulla pelle, massaggiare il prodotto e poi risciacquare con acqua tiepida.

Altri prodotti skincare

Oltre al detergente viso, è importante includere nella skincare routine anche altri prodotti, i quali completeranno la cura quotidiana del proprio viso, rendendolo bello e luminoso. Dopo il detergente, il secondo step è l’applicazione di un siero, il quale varia in base alla tipologia di pelle. Per pelli mature, è bene puntare su siero antiage, solitamente a base di retinolo, il quale contrasta le rughe e ritarda l’invecchiamento cutaneo. Per pelli normali o giovani, è ottimo un siero all’acido ialuronico, leggero ed idratante, per un boost di idratazione in più. Per pelli impure e a tendenza acneica, la soluzio migliore è un siero purificante, solitamente a base di niacinamide o zinco, ottimi purificanti e illuminanti.

Dopo l’applicazione del siero, si può passare al contorno occhi: se per le pelli mature, ma anche quelle oltre i 25/30 anni, è un passaggio necessario, può essere saltato dalle più giovani. Il contorno occhi è fondamentale per idratare la zona sotto gli occhi la quale, essendo molto sottile, è la prima a risentire dei segni del tempo. Inoltre, alcuni contorno occhi hanno una funzione schiarente e illuminante, perfetti per chi ha per natura delle occhiaie più scure. Il penultimo passaggio è la crema viso: anch’essa va scelta in base alla propria tipologia di pelle. Per una pelle matura è necessaria una crema corposa e idratante; una pelle giovane, invece, avrà bisogno di una crema leggera. Per le pelli impure, la scelta migliore è una crema mattificante e purificante, meglio se in formulazione in gel, leggera e di facile assorbimento.