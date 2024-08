Sabrina Carpenter – Busy Woman: audio, testo e traduzione

Busy Woman di Sabrina Carpenter è stata pubblicata il 29 agosto 2024 come traccia bonus esclusiva nella ristampa digitale di Short n’ Sweet, rinominata Short n’ Sweet(er).

Sabrina ha rivelato di aver scritto la canzone insieme al produttore e suo fedele collaboratore Jack Antonoff subito dopo aver concluso l’album, il che significa che non poteva includerla nell’edizione standard del disco, ma ora ha deciso di condividerla come esclusiva, nella versione digitale.

“Sorpresa s***a! Ho scritto Busy Woman con Jack e Amy [Allen] subito dopo aver consegnato Short n’ Sweet ed ero così triste di non poterla includere… è una delle mie preferite quindi volevo dartela come ringraziamento per tutto l’amore!!!!! disponibile per il download ora SOLO per un periodo limitato sul mio negozio online” ha scritto la cantante sul suo profilo Instagram per annunciare l’uscita del brano.

Testo Busy Woman Sabrina Carpenter

[Refrain]

Oh, hey (Oh)

[Verse 1]

I’m so mature, collected, and sensible

Except when I get hit with rejection

To turn me down, well, that’s just unethical

I’ll turn into someone you’re scared to know

[Chorus]

But if you need my love

My clothes are off, I’m coming over to your place

And if you don’t need (If you don’t need) my love

Well, I didn’t want your little bitch-ass anyway

Yeah, I’m a busy woman

I wouldn’t let you come into my calendar any night

But if you want my kisses, I’ll be your perfect missus

‘Til the day that one of us dies

[Refrain]

Oh, hey

[Verse 2]

So much to shave and lipstick to reapply

Maybe for you, though, I could accommodate

I’m flexible, so just tell me what you like

Tantric yoga, baby, namaste

If you don’t want me, I’ll just deem you gay

[Chorus]

But if you need my love

My clothes are off, I’m coming over to your place (Ah-ah-ah-ah)

And if you don’t need (If you don’t need) my love

Well, I didn’t want your little bitch-ass anyway

Yeah, I’m a busy woman

I wouldn’t let you come into my calendar any night

But if you want my kisses, I’ll be your perfect missus

‘Til the day that one of us dies

[Bridge]

Busy woman, all the time

Busy woman for the rest of my life

My openings are super tight

Busy woman, unless you call at night

Right, ooh-ooh-ooh-ooh

[Chorus]

But if you need my love

My clothes are off, I’m coming over to your place (Ah-ah-ah-ah)

And if you don’t need (If you don’t need) my love

Well, I didn’t want your little bitch-ass anyway

‘Cause I’m a busy woman (Oh, hey)

I wouldn’t let you come into my calendar any night

But if you want my kisses, I’ll be your perfect missus (Ooh-ooh)

‘Til the day that one of us dies

Traduzione

[Ritornello]

Oh, hey (Oh)

[Strofa 1]

Sono così matura, composta e ragionevole

Tranne quando vengo colpita dal rifiuto

Rifiutarmi, beh, è ​​semplicemente immorale

Mi trasformerò in qualcuno che hai paura di conoscere

[Ritornello]

Ma se hai bisogno del mio amore

I miei vestiti sono tolti, vengo a casa tua

E se non hai bisogno (se non hai bisogno) del mio amore

Beh, non volevo il tuo piccolo c**o di t***a comunque

Sì, sono una donna impegnata

Non ti lascerei entrare nel mio calendario nessuna notte

Ma se vuoi i miei baci, sarò la tua perfetta moglie

Fino al giorno in cui uno di noi morirà

[Ritornello]

Oh, hey

[Strofa 2]

Così tanto da radere e rossetto da riapplicare

Forse per te, però, potrei accontentarti

Sono flessibile, quindi dimmi solo cosa tipo

Yoga tantrico, baby, namaste

Se non mi vuoi, ti considererò semplicemente gay

[Coro]

Ma se hai bisogno del mio amore

Sono senza vestiti, vengo a casa tua (Ah-ah-ah-ah)

E se non hai bisogno (Se non hai bisogno) del mio amore

Beh, non volevo il tuo piccolo c**o da t***a comunque

Sì, sono una donna impegnata

Non ti lascerei entrare nel mio calendario nessuna notte

Ma se vuoi i miei baci, sarò la tua perfetta signora

Fino al giorno in cui uno di noi morirà

[Bridge]

Donna impegnata, sempre

Donna impegnata per il resto della mia vita

Le mie aperture sono super strette

Donna impegnata, a meno che tu non chiami di notte

Giusto, ooh-ooh-ooh-ooh

[Coro]

Ma se hai bisogno del mio amore

Sono senza vestiti, vengo a casa tua (Ah-ah-ah-ah)

E se non hai bisogno (se non hai bisogno) del mio amore

Beh, non volevo comunque la tua piccola t***a

Perché sono una donna impegnata (Oh, hey)

Non ti lascerei entrare nel mio calendario nessuna sera

Ma se vuoi i miei baci, sarò la tua perfetta moglie (Ooh-ooh)

Fino al giorno in cui uno di noi morirà

Significato

In Busy Woman, Sabrina Carpenter bilancia le emozioni contrastanti di orgoglio e desiderio di una relazione romantica. Sabrina spiega che a causa dei suoi impegni da pop star è piuttosto impegnata il più delle volte, ma per la persona che sta corteggiando è disposta a cambiare la sua vita quotidiana affinché possa stare con lei. La cantante usa del sarcasmo per affrontare il rifiuto da parte di questa persona, avvertendola delle potenziali conseguenze della scelta di rifiutarla. (fonte Genius.com).