Ariana Grande: la setlist del live concert in onda su Netflix

Ariana Grande ha rilasciato il suo nuovo documentario Excuse me, I love you che ripercorre la data londinese del suo Sweetener World Tour. In onda dal 21 dicembre su Netflix, il film concerto è un assaggio di quello che era stato il suo tour mondiale, conclusosi esattamente un anno fa.

In questa occasione Ariana ha aggiunto anche alcuni momenti del backstage del suo tour e della sua vita in giro per il mondo, dandoci alcuni scorci della sua vita e carriera costellata da momenti buffi e momenti commoventi. Se siete stati a uno dei suoi concerti del 2019 sicuramente apprezzerete il rivederlo, almeno in parte, sulla piattaforma di streaming.

Per un’ora e mezza Ari ci fa fare un tuffo nel suo mondo e nella musica. Rispetto al concerto dal vivo alcuni brani sono stati eliminati così come gran parte dei momenti di pausa in cui scorrevano immagini della sua infanzia, e non solo, sullo schermo tra un brano e l’altro.

Ecco la setlist completa di Excuse me, I love you di Ariana Grande

Raindrops (An Angel Cried)

God Is a Woman

Bad Idea

Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored

R.E.M.

Be Alright

Sweetener

Side to Side

7 Rings

Love Me Harder

Breathin

Needy

Make Up

Right There

You’ll Never Know

Break Your Heart Right Back

NASA

Tattooed Heart

Everytime

The Light Is Coming

Into You

Dangerous Woman

Break Free

No Tears Left to Cry

Thank U, Next