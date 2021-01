Riverdale 5 anticipazioni: Ecco nuove immagini della premiere (FOTO)

La quinta stagione di Riverdale debutterà il prossimo 20 gennaio (guarda il trailer qui). I protagonisti vivranno tra le altre cose il ballo di fine anno come hanno raccontato anche Vanessa Morgan e Madelaine Petsch. Ci sarà poi un salto temporale e la vita dopo il liceo. Ecco nuove immagine diffuse in anteprima da Just Jared

Nelle foto di qualche mese fa avevamo visto un dolce ballo tra Veronica (Cami Mendes) e Archie. In un’altra troviamo invece un tenero abbraccio tra Toni e Cheryl e vediamo poi anche un personaggio di Katy Keene. Non dimentichiamo poi i genitori infatti ci sono Hermione e Hiram da un parte e FP e Alice dall’altra. Un’altra anticipazione sicura è il grande salto temporale che vedremo dopo i primi episodi e che servirà anche ad avvicinare i ragazzi alle loro età reali.

Non dimentichiamo poi che Skeet Ulrich ha detto addio alla serie (scopri i motivi qui). In queste nuove immagini di Riverdale 5 c’è spazio per la boxe di Archie e per un brindisi di fine anno con tutti i protagonisti intorno al tavolo. Vediamo poi Cheryl e Toni abbracciate ascoltare probabilmente il discorso del preside con gli auguri per il futuro. Veronica canterà? Osservandola vicina al microfono sembra proprio di sì. Infine vediamo anche Betty e Jug insieme al ballo anche se con espressioni preoccupate. Di cosa discuteranno?

Ecco il post di Just Jared con le nuove immagini di Riverdale 5:

