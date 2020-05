Shiva pubblica il remix di Auto Blu con Gabri Ponte (audio e testo)

Dopo aver dominato le classifiche per oltre un mese con il singolo Auto Blu già certificato Disco d’Oro, che conta ad oggi oltre 18 milioni di stream su Spotify e 14 milioni di views su YouTube, Shiva pubblica giovedì 7 maggio Auto Blu Remix con Gabry Ponte.

Audio

Testo

Ehi ehi ehi ehi ehi ehi eh-eh

La mia squadra sai che resta coi miei

Milano ehi ehi bu-bu Milano

Yah yah

Auto blu, corro con il mio fra’

L’hai messa lì, o messa là, non tornare in città

Brum-brum, quello Zip sembra un Supermotard

M I, c’è il mio fra’, arriva in cinque minuti

Il suo booty parla, slang-slang, non sarà per sempre

Danza danza sui miei Balmain, sa che vengo dal niente

Jessie, Jessie attenta a quelli, non parlo con la gente

Che qua chi tradisce osa, cosa fa per questo cash?

Na-na-ni na-na-na-na

Gli altri sembrano cambiati

Io la passo ancora al fre’

Non so se è un gioco di sguardi

Tra i contanti o tra me e te

Forse vuoi un anello al dito

Ma in ‘sti vicoli non c’è

La mia via che si dimentica

Di un gesto troppo in fretta

Non torno a casa, ah

Faccio sul serio

Devo cambiare la rabbia in Euro

Quando mi dici: “Sembri un ragazzino”

Un bro fa su, un altro fa ra-ta-ta (Pa pa)

Ecco perché non sei nel mio radar

La Punto in quartiere fa zig zag (Yah yah)

Na-na-ni na-na-na-na

Auto blu, corro con il mio fra’

L’hai messa lì, o messa là, non tornare in città

Brum-brum, quello Zip sembra un Supermotard

M I, c’è il mio fra’, arriva in cinque minuti

Il suo booty parla, slang-slang, non sarà per sempre

Danza danza sui miei Balmain, sa che vengo dal niente

Jessie, Jessie attenta a quelli, non parlo con la gente

Che qua chi tradisce osa, cosa fa per questo cash?

Na-na-ni-na-na-na-na

Blocco a volte sembro ancora triste

Il testo è vero sai che mamma è fiera

Fumo sopra ai sedili di un Velar

Penso a quando il successo non c’era

Fa i soldi appena diciottenne

In qualche modo sotto quelle antenne

In quanti cambiano lo sai anche tu

Fa’ la strada e non la fanno più uh eh

Solite storie eh eh

Poche vittorie ah ah

Tanti ragazzi in gabbia

Ma il mio amico sorride e

Non ho ferro né cinte

Per tenerlo guardie e ladri

Hasta luego, luego amor?

Auto blu, corro con il mio fra’

L’hai messa lì, o messa là, non tornare in città

Brum-brum, quello Zip sembra un Supermotard

M I, c’è il mio fra’, arriva in cinque minuti

Il suo booty parla, slang-slang, non sarà per sempre

Danza danza sui miei Balmain, sa che vengo dal niente

Jessie, Jessie attenta a quelli, non parlo con la gente

Che qua chi tradisce osa, cosa fa per questo cash?

Na-na-ni-na-na-na-na