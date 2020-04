La quarta stagione di Riverdale tornerà in onda con l’episodio numero 18 mercoledì 29 aprile. Un’altra settimana di pausa insomma per la serie basata sull’universo degli Archie Comics. Ecco promo e anticipazioni del prossimo episodio (4x18)!

Dal promo, oltre alla data di uscita, scopriamo il titolo ovvero Lynchian. Il video di poco più di venti secondi è criptico ma intrigante e lascia spazio all’immaginazione. Vediamo infatti Archie (KJ Apa) e Betty (Lili Reinhart) stesi su un materasso o forse un letto circondato da candele. La ragazza chiede al vicino: Cosa ci facciamo qui? Lui risponde: Non lo so ma è bello. I due si sfiorano le mani in un gesto molto tenero che sarà apprezzato dai fan del Barchie.

Il riavvicinamento tra i due amici/vicini è cominciato qualche episodio fa come uno scherzo ma forse era una cosa serie? (scopri i dettagli e il bacio qui). Questa serie sorprende per tutte le possibilità che lascia aperte e il pubblico sarà sicuramente pieno di domande.

Probabilmente lo slittamento della messa in onda (inizialmente prevista per il 22 aprile) è dovuto al ritardo per lo stop delle riprese degli episodi finali. Le produzioni infatti hanno dovuto fermarsi anche negli Stati Uniti a causa del Coronavirus e ancora non abbiamo certezze sulla ripresa (scopri i dettagli qui).

Ecco il promo dell’episodio 4x18 di Riverdale:

Riverdale 4x18 Promo "Lynchian" (HD) Season 4 Episode 18 Promo

