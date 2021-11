Harry Potter: Il libro di cucina ufficiale arriva in libreria

Avete sempre sognato di bere una burrobirra come nei romanzi di Harry Potter?

Allora sarete felici di sapere che è arrivato in libreria Harry Potter: Il libro di cucina ufficiale, un volume con oltre 40 ricette magiche che vi faranno rivivere il mondo di Hogwarts.

Edito da Salani Editore, il libro è disponibile dal 18 novembre in tutte le librerie e store online al prezzo di € 15,90.

Insomma un vero e proprio oggetto da collezione per ogni fan di Harry Potter.

Alcune ricette del libro

Dal Campo di tortini di zucca ai Gufetti saporiti, dai Biscotti Spettrocoli di Luna Lovegood fino a Hogwarts di pan di zenzero, queste deliziose ricette… incanteranno i tuoi sensi! Organizza una festa ispirata alla Sala Grande di Hogwarts per i tuoi amici o stupiscili con una torta magica.

Harry Potter: Il libro di cucina ufficiale arriva in occasione dei 20 anni dall’uscita del primo film al cinema, Harry Potter e la pietra filosofale. Proprio per festeggiare questa occasione la Warner sta organizzando uno special in stile Friends con i protagonisti della saga cinematografica.

Lo special andrà in onda negli USA il 1 gennaio 2022 su HBO Max. Non sappiamo ancora quale sarà la data di rilascio italiana, ma con tutta probabilità lo special andrà in onda su Sky come è già accaduto per quello di Friends.