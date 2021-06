Rihanna e ASAP Rocky: le foto insieme a New York

ASAP Rocky e Rihanna sono stati avvistati insieme, durante un appuntamento romantico a New York. A fotografarli, il tabloid britannico Daily Mail che li ha avvistati a Barcade, un bar e sala giochi con videogame vintage di Manhattan. Nel locale, i due artisti si sono lasciati andare a varie tenerezze, tra baci, abbracci e coccole, scambiati al bancone del bar.

All’uscita, il rapper le ha prestato la sua giacca mentre tornavano verso l’auto e a quanto pare avrebbero persino sorriso, felici, ai paparazzi.

Rihanna X ASAP Rocky pic.twitter.com/rLflp9fBY6 — Rihanna Gifs (@FentyGifz) June 24, 2021

La storia tra Rihanna e ASAP Rocky

L’esatta sequenza temporale della relazione tra il rapper e Rihanna è incerta anche perché Rocky non ha divulgato molti dettagli. Le voci sul loro status, però, iniziarono a circolare già nel 2013. Anno in cui il rapper aprì il Rihanna’s Diamonds World Tour.

ASAP Rocky, a proposito di Rihanna, nell’intervista a GQ di circa un mese fa ha dichiarato senza esitazione di aver trovato l’amore della sua vita: “Penso che quando lo sai, lo sai. Lei è l’unica.”

Intorno al Natale dell’anno scorso, poi, Rocky è stato fotografato con Rihanna alle Barbados. Lì il rapper, il cui padre è emigrato dalle isole negli Stati Uniti, ha subito avvertito un senso di appartenenza.

“Era come tornare a casa”, dice. “È stato pazzesco. Ho sempre immaginato come sarebbe stato per mio padre, prima che arrivasse in America. E ho avuto modo di visitare quei posti, e che ci crediate o no, c’era qualcosa di nostalgico in questo”.

Nell’intervista di GQ all’artista statunitense è stato chiesto anche se è pronto per essere padre. “Se questo è nel mio destino, assolutamente”, ha risposto. “Penso che sarei un papà incredibile, nel complesso fantastico”.

Rihanna e ASAP Rocky hanno, tra le altre cose, collaborato proprio di recente. Rihanna ha infatti deciso di includere il rapper di Everyday nella sua campagna legata al brand Fenty Beauty di cui è proprietaria.