Regali di Natale 2020 Charli d’Amelio: quali sono i prodotti che non dovresti perdervi per nessun motivo al mondo? Ecco una selezione proposta dalla redazione di Ginger Generation!

Regali di Natale 2020 Charli d’Amelio: tutti i prodotti disponibili su Amazon

Clicca qui per approfittare di tutte le offerte di Amazon!

Il 2020 è stato senza ombra di dubbio l’anno di Charli d’Amelio. La star di TikTok USA è stata in assoluto la più seguita al mondo di questo anno così particolare, raccogliendo in circa 12 mesi oltre 100 milioni di followers. Numeri da capogiro per la adolescente, che insieme alla sorella Dixie d’Amelio è una delle tiktoker più amate al mondo.

Nonostante Charli sia stata di recente anche al centro di feroci polemiche, la tiktoker è un punto di riferimento per milioni di adolescenti in tutto il mondo. Sono in tantissime ad apprezzarne la spontaneità e le doti nel ballo. Ed è anche così che Charli d’Amelio è diventato un vero e proprio brand.

Sono infatti disponibili già moltissimi prodotti dedicati alla tiktoker e disponibili su Amazon. Regali di Natale davvero perfetti ma in generale adatti a chiunque fan in qualunque momento dell’anno.

Se ancora avete qualche dubbio su cosa acquistare, dunque, qui sotto trovate qualche idea!

Il libro di Charli d’Amelio: Semplicemente Charli

Il regalo perfetto potrebbe essere il libro che parla della storia della giovane tiktoker. Su Ginger Generation fra l’altro, vi avevamo dato qualche anticipazione sul libro in anteprima in questa occasione!

La trama

Tutti conoscono Charli D’Amelio: è la prima celebrità di TikTok ad aver (a soli 15 anni) sorpassato la soglia dei 50 milioni di follower! Ma… cosa si nasconde dietro i suoi post? Per la prima volta, Charli condivide i dettagli più intimi della sua vita: come ha superato gli ostacoli rimanendo ottimista nonostante fosse vittima di cyberbullismo, che tipo di bambina era e quanto ama la propria famiglia.

Clicca qui per acquistare il libro!





Qui potete comprare il libro in inglese!





Le felpe e i capi di abbigliamento di Charli d’Amelio





























Accessori e altro