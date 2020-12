Regali di Natale 2020 BTS: quali scegliere e ordinare direttamente online? Se conoscete qualche membro dell’Army e volete fare una sorpresa davvero speciale qui sotto trovate tutto quello che dovete sapere!

Regali di Natale 2020 BTS: ecco tutti i prodotti!

Il 2020 è stato senza ombra di dubbio l’anno dei BTS! I ragazzi, nonostante la pandemia, sono riusciti a conquistare il mondo intero anche senza tour. Ai BTS è bastato il talento e la loro verve per riuscire a costruirsi un pubblico solido, fedele e appassionato nei 4 angoli del globo. Oltre ovviamente ad un impegno, una costanza e una dedizione nel loro lavoro a dir poco invidiabile.

Negli ultimi 12 mesi i BTS hanno pubblicato non uno ma ben due album. Il primo, Map of the soul: 7 è stato il disco più venduto a livello mondiale nel 2020. Il secondo, BE, è uscito da poco ma sta già scalando le classifiche di mezzo mondo, forte del successo dei singoli Life goes on e, soprattutto, della scatenata Dynamite.

Un regalo di Natale a tema BTS può davvero essere l’idea perfetta per un qualunque Army, anche fra quelli che hanno scoperto la band solo di recente.

Qui sotto trovate una selezione di prodotti che fanno al caso vostro e che vi sbrigate potrete ricevere ben prima del 25 dicembre!

I dischi in offerta

Proprio in queste ore su Amazon gli ultimi album dei BTS sono disponibili con un’offerta speciale!













Regalare ad un fan dei BTS un album, in ogni caso, potrebbe essere un regalo fin troppo scontato. Su Amazon sono disponibili un’infinità di prodotti che potreste acquistare per stupire i vostri amici Army!

Qui sotto trovate una selezione molto speciale di chicche imperdibili!

































I Funko Pop dei BTS

In questo articolo su Ginger Generation vi avevamo parlato anche degli adorabili Funko Pop dei BTS.

Sul sito dell’azienda troverete tutti i pupazzetti ispirati alle fattezze di Jin, Jimin, RM, Jungkook, J-Hope, V e Suga!