Red, White & Royal Blue: il film debutterà su Amazon Prime Video l’11 agosto

Finalmente Red, White & Royal Blue, film tratto dal romanzo omonimo di Casey McQuiston ha una data d’uscita. Red, White & Royal Blue debutterà sulla piattaforma streaming di Amazon Prime Video l’11 agosto.

L’annuncio è stato dato dai profili ufficiali di Prime Video mediante la diffusione del primo poster del film.

Ecco la data ed il poster di Red, White & Royal Blue

This summer, love gets royally complicated. #RWRBMovie arrives August 11. pic.twitter.com/jI4LrPKyGU — Prime Video (@PrimeVideo) April 26, 2023

Tutto quello che dovete sapere su Red, White & Royal Blue

La sinossi del romanzo di Casey McQuiston

Alex e Henry. Belli, intelligenti e carismatici. Uno è il figlio della Presidente degli Stati Uniti d’America, l’altro un Principe in linea di successione al trono del Regno Unito. Nemici giurati, da anni ormai si sfidano a colpi di popolarità dalle copertine dei giornali di tutto il mondo. Complici il matrimonio di un membro della Famiglia Reale e una torta nuziale, l’incidente diplomatico è servito. Un incidente che rischia di compromettere le relazioni internazionali tra i Paesi coinvolti. Come rimediare? Basta fingere una tregua tra i due eterni rivali o, perché no, perfino un’amicizia. Un rapporto creato a uso e consumo dei social media che tuttavia, con il passare del tempo, si trasforma in un legame autentico, ben diverso dalle previsioni di entrambi. Ma cosa accadrebbe se il figlio della Presidente degli Stati Uniti si scoprisse innamorato del Principe inglese? Nulla di buono, soprattutto se il sentimento è ricambiato e divampa in piena campagna elettorale per la rielezione presidenziale. Consapevoli dei rischi che corrono, ma determinati a frequentarsi, Alex e Henry dovranno mantenere segreta la loro relazione. Il pericolo, però, è in agguato e a volte basta una disattenzione per scombinare anche i piani più astuti. “Rosso, Bianco e Sangue blu” è una fiaba moderna che racconta di vite sotto i riflettori e di persone che, con coraggio, scelgono di non tradire se stesse, rivendicando il proprio destino. Una fiaba sul potere del vero amore, quello in grado di scardinare i limiti, le convenzioni sociali, di annullare l’odio e di unire i cuori, quell’amore in grado di lasciare un’impronta nella Storia.

Il cast di Red, White & Royal Blue

Taylor Zakhar Perez (The Kissing Booth 2 & 3,) e Nicholas Galitzine (Purple Hearfts e Cinderella) saranno i protagonisti del film e vestiranno rispettivamente i panni di Alex e Henry. Il cast include anche Collins Jr. (Westworld), Stephen Fry (The Dropout), Sarah Shahi (Sex/Life), Rachel Hilson (Winning Time), Ellie Bamber (The Serpent), Aneesh Sheth (A Kid Like Jake), Polo Morin (Who Killed Sara?), Ahmed Elhaj (Dangerous Liaisons) e Akshay Khanna (Polite Society). Da segnalare è anche la presenza di Uma Thurman nei panni di Ellen Claremont, la madre di Alex.

La regia è stata affidata a Tony Award Matthew Lopez, al suo debutto cinematografico.

Potrebbe interessarti anche: