Blanco è stato molestato durante il concerto Radio italia Live?

L’ultima esibizione al concerto di Radio Italia Live in Piazza Duomo a Milano sta facendo molto discutere. L’ultimo, attesissimo, artista nella scaletta dell’evento di domenica scorsa è stato Blanco.

Durante il concerto live il cantante si è tuffato in mezzo al pubblico ma a quanto pare una ragazza è andata oltre quello che può essere considerato il semplice entusiasmo di una fan, come mostra un video postato su TikTok.

Un video che è diventato inevitabilmente virale e che ha aperto il dibattito: cosa sarebbe successo se sul palco ci fosse stata una cantante e la mano fosse stata quella di un uomo? In tanti, in questi giorni, stanno sottolineando, che quella che ha subito Blanco è una molestia in piena regola.

Nelle immagini diffuse su Tik Tok si vede, infatti, il momento preciso del concerto con Riccardo Fabbriconi (questo il vero nome dell’artista). E nella clip la ragazza in questione sembra toccare il cantante nelle parti intime.

Immediate sono state le reazioni sui social dove in molti hanno denunciato: “Quella nei confronti di Blanco è una molestia, punto. È una molestia voluta“.

L’energia di Blanco ha chiuso Radio Italia Live – Il Concerto 2022 travolgendo Piazza Duomo a Milano e dando vita a un gran finale per questo 40esimo compleanno di Radio Italia. Blu celeste, Finché non mi seppelliscono e Notti in bianco sono state le tre canzoni che hanno suggellato una serata indimenticabile.

Rigorosamente di bianco vestito, Blanchito si è mosso e ha corso per tutto il palcoscenico, mentre il pubblico era in delirio. Con Finché non mi seppelliscono, in particolare, Piazza Duomo non è riuscita a stare ferma. Accanto a lui, sul palco, non poteva mancare l’inseparabile amico e produttore Michelangelo.

In attesa di sapere se lo stesso Blanco spiegherà la sua versione dei fatti, ecco il video completo dell’esibizione.